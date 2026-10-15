Công an vào cuộc vụ cô gái 23 tuổi quê Lào Cai nhảy cầu ở Hải Phòng tự tử

Chiều 15/10, đại diện lãnh đạo Công an xã Lai Khê (TP Hải Phòng ) cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hải Phòng để xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc cô gái 23 tuổi nhảy cầu Lai Vu tự tử, xảy ra 5 ngày trước.

Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội, cô gái này nhảy cầu vì bị công kích trên mạng xã hội và có quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình, lực lượng chức năng vẫn đang xác minh và chưa thể phản hồi.

Trước đó, ngày 10/10, G.T.S (23 tuổi, quê Lào Cai) nhảy cầu Lai Vu tự tử và để lại một lá thư. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương vào cuộc điều tra.

Trên mạng xã hội, một tài khoản tên Y.S xưng là anh trai của G.T.S chia sẻ, tháng 4/2026, em gái anh có quen một bạn nam tên S học ở Hà Nội. Một thời gian sau, anh bất ngờ nhận được tin nhắn của một người phụ nữ xưng là vợ của S về việc cả hai đã có 2 con.

Tháng 8/2026, vợ chồng anh S xuống Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn với em gái anh tại nhà một người thân. Tuy nhiên, không lâu sau đó, vợ anh S đăng tải lên mạng xã hội nội dung có liên quan đến G.T.S.

Theo chia sẻ, nhiều người sử dụng mạng xã hội không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn bình luận, nhắn tin công kích cô gái 23 tuổi dẫn đến em gái anh có hành động dại dột, nhảy cầu tự tử.