Công an TP.HCM tìm người bị Công ty House Land lừa bán căn hộ, đất nền

Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH House Land.



Theo Công an TPHCM, Công ty TNHH House Land không phải chủ sở hữu quyền sử dụng đất, không thực hiện hợp tác với chủ sở hữu quyền sử dụng đất, không được cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương và cấp phép đầu tư thành lập, xây dựng căn hộ, đất nền trên các thửa đất.

Thế nhưng, công ty này đã đặt tên các dự án “căn hộ Family Home”, “đất nền Queen House” và 6 dự án khác tự đặt tên tại Long An.

Sau đó, Công ty TNHH House Land lập bản vẽ lô đất, phân căn hộ trái phép, chạy quảng cáo rồi thỏa thuận mua bán với người mua và chiếm đoạt tài sản.

Tháng 9/2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM đề nghị các cá nhân bị thiệt hại khi nộp tiền cho Công ty TNHH House Land để mua căn hộ, nền đất, nhà ở liền kề... cần liên hệ với Đội 9, Phòng PC03 (số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10) để phối hợp điều tra.

Phối cảnh dự án chung cư Family Home mà Công ty House Land quảng cáo với khách hàng.

Phản ánh với Tiền Phong, ông L.V.C. (ngụ quận 12, TPHCM) cho biết, tháng 8/2020, đến tham quan chung cư Mỹ Hạnh 3, thấy công trình xây dựng sắp hoàn tất, có giấy tờ nhà đất đầy đủ nên vợ chồng ông ký hợp đồng mua căn hộ D108 (30 m2), đặt cọc trước 70% (240 triệu đồng), được hẹn giao nhà vào tháng 5/2021. Hợp đồng do ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Công ty House Land ký. Sau đó, ông C. tìm đến địa chỉ Công ty House Land ở quận 12 để hỏi thăm tiến độ dự án thì thấy đóng cửa.

Ngoài căn hộ chung cư Mỹ Hạnh 3, Công ty House Land còn rao bán và thu tiền người mua dự án căn hộ chung cư Family Home, cam kết tháng 5/2021 giao nhà nhưng đến nay khu đất dự án đang vướng tranh chấp.

Còn tại dự án King Golden, sau khi Công ty House Land đóng cửa, nhiều người lập group thống kê số khách hàng đã mua các dự án của Công ty House Land để khiếu nại thì mới hay cùng 1 căn hộ, 1 nền đất, chủ đầu tư bán cho 2-3 khách hàng.

Trong khi đó, Văn phòng Đăng ký đất đai của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An khẳng định qua kiểm tra hồ sơ, trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa không có dự án căn hộ chung cư Family Home, căn hộ chung cư Mỹ Hạnh, đất nền King Golden do Công ty House Land làm chủ đầu tư. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An đề nghị người dân liên hệ CSĐT Công an tỉnh Long An để được xem xét giải quyết.