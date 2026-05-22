Trưa ngày 22/5, Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh đã đăng tải loạt thông tin gây xôn xao mạng xã hội. Theo thông tin từ admin fanpage cho biết, từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã tiếp tục mở rộng điều tra, báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm “lần theo dòng chảy ma túy” để truy xét các đối tượng liên quan.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng công an đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện nghiệp vụ tiến hành rà soát, truy bắt các mắt xích trong đường dây. Đến 11h30 cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 139 đối tượng, nâng tổng số người bị bắt trong chuyên án lên 140 đối tượng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đang tiếp tục thống kê, củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra vụ án. Thông tin chi tiết về chuyên án sẽ được cơ quan chức năng công bố trong thời gian tới.

Nhiều người dùng mạng xã hội cho biết đang liên tục theo dõi fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM để chờ cập nhật mới nhất về chuyên án. Dưới phần bình luận, hàng loạt tài khoản để lại lời nhắn như “đang hóng tiếp”, “trực page từ trưa tới giờ”, “mong sớm công bố chi tiết”…, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của dư luận đối với diễn biến vụ việc.

12h, Chuyên án ma túy gây chấn động TP.HCM: Bắt 140 đối tượng, thu hơn 9kg ma túy

Trưa ngày 22/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ việc phát hiện 1 đối tượng nghiện ma túy, mua bán trái phép nhỏ lẻ trên địa bàn và truy xét đến cùng, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn.

Quán triệt chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công an trong việc đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy phải “lần theo dòng chảy ma túy” với phương châm “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý đến người sử dụng” và thực hiện nghiêm mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an TPHCM trong cao điểm 45 ngày, đêm với mục tiêu với mục tiêu: "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) liên tục lập nhiều thành tích xuất sắc, chiến công nối tiếp chiến công. Cụ thể:

Vào Quý 2/2026, Qua công tác rà soát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nổi lên 1 đối tượng nghiện và mua bán trái phép ma túy nhỏ lẻ, hoạt động tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú tên Đặng Phan Thanh Tùng, từ đó xác định thêm nhiều mắt xích, đối tượng nghi vấn. Phòng PC04 đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo xác lập chuyên án VA0126Đ để tiến hành bắt cả đường dây tội phạm

Ngày 15/4/2026, lần theo dấu vết, Đội 3, Phòng PC04 đã tóm gọn Tùng trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ.

Tiếp tục điều tra, lực lượng Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, truy xét đến hàng loạt đối tượng là đầu mối tiêu thụ, bán lẻ và người sử dụng ma túy. Từ đấu mối là Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng PC04 đã bắt gọn 3 đối tượng đầu trên bán ma túy cho Tùng; xác định và xử lý 12 phân nhánh đầu dưới mua mua túy từ Tùng để tổ chức sử dụng trái phép và bán cho các đối tượng nghiện đơn lẻ.

Đặc biệt, quá trình điều tra phát hiện các đối tượng hoạt động lưu động, phức tạp và liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Từ một thông tin đầu mối mua bán lớn, PC04 đã bố trí lực lượng, đón lõng và bắt quả tang 01 đối tượng đang trên đường vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Kết quả, chỉ từ 01 đối tượng nghiện là Đặng Phan Thanh Tùng, PC04 báo cáo đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo truy xét mở rộng và xác lập chuyên án, huy động các lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng PC04 đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 đối tượng (trong đó khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng), thu giữ hơn 09 kg ma túy tổng hợp các loại; 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 2 xe ô tô, nhiều xe mô tô, cùng hơn 70 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan hoạt động phạm tội. Nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành công của chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm cao của Công an TP. Hồ Chí Minh trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần làm sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu xây dựng TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.