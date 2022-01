Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành với 9 vật cứng găm trong sọ

Chiều 19/1, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, trước tính chất phức tạp của vụ bé gái 3 tuổi ở huyện Thạch Thất nghi bị bạo hành, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP. Hà Nội) tiếp nhận hồ sơ để khẩn trương điều tra, làm rõ.

Thực hiện chỉ đạo của Công an TP, Đội Điều tra trọng án – Phòng CSHS CATP Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ ban đầu từ CQĐT công an huyện Thạch Thất, tập trung phối hợp với Viện Kiểm sát, cơ quan giám định và các lực lượng chức năng, điều tra vụ việc.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng T.H (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất) cho phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội để làm rõ sự việc.

Theo vị này, đối tượng T.H là bạn trai của chị N.T.L (trú huyện Thạch Thất) - mẹ bé N.A.

9 vật thể cứng găm trong sọ bé gái nghi bị bạo hành.

Trước đó, tối 18/1, Công an huyện Thạch Thất cho biết đã triệu tập và ghi lời khai của một số người liên quan để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, đơn vị này cũng từ chối đưa ra kết luận về nguyên nhân thương tích và các dấu hiệu liên quan khác.

Về phía bé gái, chiều 17/1, cháu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, co giật toàn thân. Khi khám sơ bộ, bác sĩ thấy tay phải của bé đã được bó bột trong hai tuần và chuẩn đoán ban đầu bị viêm màng não, có 9 đinh găm ở đầu khiến sưng tấy. Theo bác sĩ, người mẹ cho biết thấy con bất tỉnh nên đưa vào viện.

Hiện bé gái đang được điều trị tại khoa cấp cứu Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, ông nội), cho hay, sau khi ly hôn, mẹ bé gái 3 tuổi mang con gái đi biền biệt, ở đâu không ai rõ. Ba tháng gần đây, gia đình phát hiện bé gái 4 lần phải nhập viện do vết thương ở mũi, nuốt ba đinh vít, gãy tay và ngộ độc thuốc trừ sâu.

Trong đó lần nặng nhất liên quan thuốc sâu khiến hôn mê, nằm viện nhiều ngày. Gia đình ông Chức không rõ cháu gái 3 tuổi "bị bạo hành" hay "tự chơi đùa dẫn đến thương tích".

Không bằng lòng với những gì xảy ra với cháu nội nhưng ông Chức không báo công an vì muốn "dĩ hoà vi quý" và chỉ căn dặn mẹ bé phải cẩn thận, chăm lo cho con nhiều hơn.

"Lần gặp gần nhất, cháu khóc và bảo cháu muốn về ở với ông, không ở với mẹ nữa nhưng tôi không còn cách nào khác bởi cháu đang sống hợp pháp cùng mẹ", ông Chức cho biết.

