Công an tỉnh Long An sẽ tổ chức họp báo vụ Hồ Duy Hải

Sáng nay (22/5), trao đổi với phóng viên Tiền Phong liên quan tới vụ án Hồ Duy Hải, đại tá Phạm Văn Tâm- Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho hay: Theo dự kiến chiều hôm nay 22/5, Công an tỉnh Long An sẽ tổ chức họp báo thông tin một số vấn đề liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải.

“Tuy nhiên, buổi họp báo chưa diễn ra vì 1 số người liên quan bận công tác đột xuất” – Đại tá Phạm Văn Tâm giải thích lý do hoãn buổi họp báo như dự kiến.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An thông tin thêm rằng, hiện công an tỉnh vẫn chuẩn bị cho buổi họp báo, nội dung liên quan và thời gian tổ chức sẽ thông báo cụ thể cho báo chí sau.

“Chúng tôi sẽ trả lời tất cả những nội dung mà báo chí quan tâm” – Ông Tâm khẳng định với phóng viên nếu cuộc họp báo diễn ra.

Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xem xét kháng nghị của Viện KSND tối cao về vụ Hồ Duy Hải.

Theo nội dung các bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Long An và phúc thẩm của TAND tối cao tại TPHCM, tháng 10/2007, Hải quen chị Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Ánh Hồng (cùng là nhân viên Bưu điện Cầu Voi đặt tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).



Khoảng 19h ngày 13/01/2008, Hải điều khiển xe mô tô Wave (BS 62F4-3040) của dì ruột Hải, đến hiệu cầm đồ của tại khu A, thị trấn Thủ Thừa, cầm cố điện thoại di động để vay 1,5 triệu đồng. Sau đó, Hải về trả xe cho dì và lấy xe mô tô Dream (BS 62F5-0842) của một người cũng là dì ruột của Hải, điều khiển đến quán cà phê Bảy Thanh tại ấp 1, xã Nhị Thành để đưa cho anh Đ.1,35 triệu đồng do Hải thua cá độ bóng đá.

Khoảng 19h30 phút cùng ngày, Hải đến Bưu điện Cầu Voi. Hải đậu xe phía trong cổng rào rồi vào phòng giao dịch thì gặp chị Vân đang ngồi trực, Hải vào phòng trong ngồi ở ghế salon, chị Hồng từ phía sau nhà đi lên ngồi nói chuyện với Hải và mời Hải uống nước. Khoảng 10 phút sau, Hải mượn điện thoại di động hiệu Nokia 1100 của Bưu điện (dùng để nạp card cho khách hàng), bấm phím xem các chức năng của máy rồi để trên bàn.

Khoảng 20h30 phút cùng ngày, Bưu điện nghỉ làm việc, chị Vân vào phòng trong nơi Hải và chị Hồng đang ngồi, Hải đưa tiền cho chị Vân đi mua trái cây. Khi chị Vân đi, Hải nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Hồng, Hải nắm tay kéo chị Hồng vào buồng, đẩy chị Hồng nằm ngửa xuống đi-văng. Hải nắm hai tay chị Hồng, chị Hồng dùng chân đạp vào bụng Hải, Hải buông chị Hồng ra, chị Hồng dậy chạy về phía sau cầu thang (khu vực bếp nấu ăn), Hải đuổi theo, kéo tay chị Hồng xô đẩy vào góc tường gần chân cầu thang, chị Hồng kêu lên la...

Do sợ bị phát hiện, Hải dùng tay đánh vào mặt, bóp cổ và đẩy chị Hồng ngã xuống sàn nhà rồi lấy thớt tròn đập vào vùng mặt, vùng đầu làm chị Hồng bất tỉnh. Sau đó, Hải lấy con dao giết chị Hồng rồi Hải vào phòng vệ sinh rửa dao và tay.

Hải dắt dao vào lưng quần phía trước bụng đi vào nhà, đến cầu thang thì thấy chị Vân đi mua trái cây về. Chị Vân kéo cửa sắt xuống, đóng cửa, đi vào nhà đặt túi trái cây trên bàn salon. Lúc này, Hải cầm sẵn ghế xếp inox, chị Vân vừa xuống phòng sau, nhìn thấy xác chị Hồng, chị Vân sợ chạy ngược trở lại phòng khách, Hải cầm ghế xếp đuổi theo, dùng ghế đánh vào đầu làm chị Vân ngã xuống sàn bất tỉnh. Hải dùng tay xốc nách chị Vân, kéo đến chỗ xác chị Hồng, đặt đầu chị Vân nằm trên bụng chị Hồng và lấy con dao giết chết chị này.

Hải lấy 1 số nữ trang, tiền và điện thoại rồi leo qua hàng rào ngăn giữa sân phía sau và sân trước, lấy xe mô tô để ở sân Bưu điện chạy về nhà của Hải ở ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.

Khoảng 7h ngày 14/1/2008, anh Phùng Phụng Hiếu, là nhân viên đưa báo của Bưu điện huyện Thủ Thừa đến Bưu điện Cầu Voi, phát hiện vụ việc nên đã trình báo Cơ quan công an.

Các bản án sơ, phúc thẩm tuyên tử hình Hồ Duy Hải. Trước thời điểm thi hành án không lâu, Văn phòng Chủ tịch nước có Công văn số 1639/TB- VPCTN thông báo ý kiến của Chủ tịch nước về việc tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hải và yêu cầu Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao chỉ đạo xem xét, làm rõ trường hợp Hải có bị kết án oan, sai hay không và báo cáo Chủ tịch nước.

Ngày 04/12/2014, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Long An ra Quyết định số 02/QĐ-HĐTHATH, hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải.

Viện trưởng Viện KSND tối cao quyết định kháng nghị 2 bản án sơ, phúc thẩm và đề nghị Hội đồng Thẩm phán tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy toàn bộ 2 bản án để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. Tạm đình chỉ thi hành án đối với Hồ Duy Hải.

Ngày 8/5/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao có Quyết định số: 05/2020/HS-GĐT, không chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15/QĐ-VKSTC- V7 ngày 22/11/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao.