Công an thành phố Bắc Ninh tuyên truyền, cảnh báo tới người dân, nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trực tuyến - thông qua tin nhắn từ người lạ, tự nhận mắc ung thư giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian sống và muốn chuyển giao toàn bộ tài sản trước khi qua đời.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo

Bước 1: Đối tượng chủ động nhắn tin làm quen, nói chuyện, dựng chuyện mắc bệnh hiểm nghèo, sắp qua đời và muốn trao tặng tài sản;

Bước 2: Sau khi đã làm quen, đối tượng đưa ra thông tin sở hữu tài sản lớn để thu hút sự chú ý, tạo tâm lý muốn nhận tài sản;

Bước 3: Cung cấp đường dẫn website, tên đăng nhập và mật khẩu có sẵn để người nhận truy cập, kiểm tra số dư;

Bước 4: Khi người nhận muốn rút tiền, yêu cầu thanh toán các khoản phí như kích hoạt tài khoản, xác minh, nộp thuế hoặc phí giao dịch;

Bước 5: Tiếp tục viện dẫn các lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền nhưng không cho phép rút tài sản.