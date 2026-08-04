Công an sẽ chặn các hội nhóm học sinh nói xấu trên mạng xã hội

Bộ GD&ĐT và Bộ Công an vừa có kế hoạch bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật của học sinh.Theo kế hoạch, công an cơ sở sẽ tăng cường giám sát các hội nhóm trên Facebook, Zalo, Telegram (công khai hoặc kín) do học sinh lập ra.

Khi phát hiện những hội nhóm có biểu hiện nói xấu, bôi nhọ, kích động bạo lực hoặc lôi kéo học sinh đua xe trái phép, lực lượng công an sẽ kịp thời trao đổi với nhà trường để triển khai các biện pháp ngăn chặn, quản lý và giáo dục, không để mâu thuẫn trên không gian mạng phát triển thành hành vi vi phạm pháp luật ngoài đời thực.

Bên cạnh đó, công an cơ sở sẽ phối hợp bảo đảm an ninh khu vực xung quanh trường học như cổng trường, quán nước, quán Internet, điểm trông giữ xe để phát hiện học sinh tụ tập, mang theo hung khí hoặc điều khiển xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện.

Các cơ sở kinh doanh quanh trường học bán thuốc lá điện tử, rượu, bia hoặc thực phẩm không rõ nguồn gốc cho học sinh cũng sẽ bị kiểm tra và xử lý nghiêm.

Đối với học sinh có biểu hiện vi phạm pháp luật hoặc thuộc diện cần giáo dục đặc biệt, hai Bộ có kế hoạch yêu cầu thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa công an cơ sở, nhà trường và gia đình.

Mỗi học sinh sẽ được phân công một giáo viên chủ nhiệm trực tiếp theo dõi, phối hợp với phụ huynh và thông báo cho công an khi cần thiết để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Học sinh cũng được khuyến khích tham gia các hoạt động lao động, tham gia các chiến dịch tình nguyện, hoặc tham gia câu lạc bộ thể thao do Đoàn thanh niên Công an cơ sở tổ chức.

Nếu vụ việc có tính chất nghiêm trọng như gây thương tích nặng, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng ma túy, nhà trường báo cáo đến Công an cơ sở thực hiện trình tự xử lý theo quy định.

Đối với vụ việc bên ngoài nhà trường, trường hợp xử lý các vụ việc vi phạm về trật tự xã hội liên quan đến học sinh, lực lượng công an cơ sở thông báo bằng văn bản đến nhà trường (nơi có học sinh vi phạm theo học) để xử lý theo quy định của ngành giáo dục nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa chung.

Không chỉ tập trung xử lý vi phạm, kế hoạch nhấn mạnh mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa, lấy giáo dục, hỗ trợ và cảm hóa học sinh làm giải pháp trọng tâm.

Bộ GD&ĐT và Bộ Công an đặt mục tiêu giảm các vụ bạo lực học đường, giảm các vụ xâm hại trẻ em là học sinh và ngăn chặn không để các mâu thuẫn nhỏ kéo dài, tích tụ thành vụ việc nghiêm trọng.

Các hoạt động hướng đến mục tiêu phòng ngừa từ gốc, lấy giáo dục, hỗ trợ và cảm hóa học sinh là giải pháp trọng tâm đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhưng bảo đảm tính giáo dục, nhân văn và phù hợp tâm lý lứa tuổi.