Công an lên tiếng vụ nam thanh niên nhặt được chìa khóa của cô gái nhưng lại hẹn trả vào nửa đêm: "Có lẽ nam thanh niên có ngỏ ý mời cô gái cafe"

Liên quan đến vụ việc này, sáng 28/2, trao đổi với chúng tôi lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền xác nhận có vụ việc trên. Theo đó vào lúc 12h20 ngày 27/2, tổ công an phường Tràng Tiền thực hiện tuần tra kiểm soát an ninh qua khu vực Trung tâm thương mại Tràng Tiền gặp trường hợp trên.

Hình ảnh nam thanh niên đôi co với công an. (Ảnh cắt từ clip).

Lúc này cảnh sát đến hỏi nhờ giúp đỡ gì không thì cô gái trình bày có đánh rơi chìa khóa ở địa điểm khác nhưng nhận được cuộc gọi đề nghị hẹn gặp lúc 12h30 ở bờ hồ Hoàn Kiếm.

"Thực ra, có lẽ nam thanh niên có ngỏ ý mời cô gái đến trả chìa khóa, rồi mời cafe nhưng gặp tình huống này, nên quay lại rồi đưa lên mạng xã hội. Công an phường sau đó cũng thuyết phục, bảo nếu nhặt được chìa khóa thì cho cô gái xin lại. Nam thanh niên sau một hồi đôi co cũng đã trả lại", lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền thông tin.

Cô gái bị rơi chìa khoá.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nam thanh niên có lời qua tiếng lại với công an vào đêm muộn ở khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) thu hút sự chú ý. Thông tin từ người đăng tải, nam thanh niên này nhặt được chìa khóa xe của cô gái trong clip và hẹn 0h30 trả.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, nam thanh niên thể hiện thái độ tương đối khó chịu khi cô gái gọi công an trong khi đã được hẹn trao trả lại chìa khóa xe. Anh ta cho rằng, việc hẹn gặp để trả chìa khóa vào giữa đêm là "chẳng có vấn đề gì" và tỏ thái độ bực bội, đôi co với các chiến sĩ công an có mặt tại đó.

Sự việc sau đó được nam thanh niên đăng tải lên mạng xã hội đã nhận phản ứng gay gắt từ dư luận. Nhiều người không đồng tình với cách làm của nam thanh niên này.