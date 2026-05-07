Trước đó, tối 6/5, người dùng mạng xã hội lan truyền bài viết có nội dung: “Đối tượng này là cha dượng, đã nhiều lần bạo hành em tôi, nhưng lần này quá sức chịu đựng, mong mọi người chia sẻ để công an vào cuộc. Địa chỉ hẻm 132, đường Trần Thị Dương, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương”.

Kèm với bài đăng là clip được trích xuất từ camera ghi lại cảnh một thiếu niên đang nằm trên nệm thì bị một người đàn ông đánh tới tấp vào đầu.

Qua xác minh, địa chỉ trong bài đăng là hiện thuộc khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An (TP.HCM). Sau khi clip lan truyền, Công an phường Dĩ An đã đến địa chỉ nói trên để xác minh, mời người liên quan lên làm việc. Người đàn ông xuất hiện trong clip là B.T.Q. (34 tuổi, quê Đồng Tháp).

Bước đầu, ông Q. thừa nhận hành vi như đánh con riêng của vợ, vụ việc diễn ra ngày 4/5.