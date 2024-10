Theo đó, chủ tài khoản Facebook “Nam Phạm” đăng tải thông tin sai lệch này được xác định là P.V.Đ (SN 1998, quê Kiên Giang), tạm trú phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan công an, Đ. thừa nhận đã tự ý đăng bài viết trên mạng xã hội sau khi nghe người khác kể lại, mà không hề có căn cứ xác thực.

Đ. bị ngành chức năng mời làm việc (ảnh: CN)

Hành vi của Đ. đã gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Hiện Công an phường Định Hòa đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng đội An ninh Công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đ. đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Như Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin, trưa 29/10, thông tin giả về vụ việc một học sinh lớp 3 trường Tiểu học Định Hòa, ở thành phố Thủ Dầu Một đâm chết bạn học lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi nhận được thông báo, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và khẳng định thông tin này là hoàn toàn sai sự thật.