Bị từ chối tình cảm, gã đàn ông đâm chết người phụ nữ ở Đắk Lắk

Ngày 25/8, Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa bàn giao Nguyễn Duy Hoàng (35 tuổi, trú tại xã Cư Ni) cho phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, giữa Hoàng và bà C. (41 tuổi, trú cùng xã) có quan hệ họ hàng. Thời gian gần đây, Hoàng có phát sinh tình cảm yêu đương với bà C. nhưng bị bà này từ chối.

Khoảng 20h ngày 24/8, Hoàng đi chơi về thì thấy bà C. đang ở nhà của một người dân gần đó. Nghĩ bà C. có quan hệ yêu đương với người đàn ông khác, Hoàng nổi cơn ghen rồi chặn đường, chửi bới và chém bà C.

Khi bà C. bỏ chạy, Hoàng tiếp tục đuổi theo chém tiếp nhiều nhát khiết nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, Hoàng cất giấu hung khí rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguyễn Duy Hoàng tại thời điểm bị bắt. (Ảnh: HD)

Công an huyện Ea Kar tổ chức lực lượng truy bắt. Sau gần 2 giờ khoanh vùng, lần theo dấu vết, lực lượng công an bắt được Hoàng khi đang lẩn trốn trong rẫy cà phê, cách hiện trường gần 2km.

Đầu năm 2023 tại huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) cũng xảy ra vụ án liên quan đến việc bị từ chối tình cảm. Cụ thể, lúc 16h15 ngày 18/1/2023 (tức 27 Tết), chị L.T.H (31 tuổi, trú thôn Hợp Nhất, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân) chạy xe máy chở con nhỏ 8 tuổi và chị gái là L.T.M (33 tuổi, trú thôn Kha, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân) đi hướng thôn Buồng về thôn Kha. Khi đến khu vực nghĩa trang thôn Buồng, họ bị 2 nam giới chạy xe ngược chiều, ép xe rồi hắt axit khiến chị H., con chị H. và chị M. bị thương ở vùng mặt, tay, phải đi cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Cường là người chạy xe máy gây án. Cường khai nhận được Lê Xuân Anh thuê chở đi tạt axit với giá 5 triệu đồng. Lê Xuân Anh cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận được Đỗ Viết Lợi thuê đi tạt axit với giá 30 triệu đồng.

Theo lời khai của Lợi tại cơ quan công an, năm 2020, Lợi (có vợ con) quen biết và nảy sinh tình cảm với chị H. (đã có chồng con) đang làm nhân viên quán karaoke tại xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa. Mối quan hệ này được duy trì đến khoảng tháng 10/2022 thì chị H. muốn chấm dứt, chặn mọi liên lạc với Lợi. Sau đó, chị H. đi làm nhân viên tại quán karaoke ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Bực tức vì bị từ chối tình cảm, Lợi mua axit và thuê Lê Xuân Anh tạt axit chị H. Để thực hiện hành vi, Lê Xuân Anh và Lê Văn Cường theo dõi chị H. từ trước đó 3 ngày và lựa chọn địa điểm vắng người qua lại để gây án.

Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng thay quần áo để bỏ trốn, đồng thời thay đổi kết cấu của xe máy để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.