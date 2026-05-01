Hoảng sợ cảnh "thầy lang" can thiệp khối u tại nhà

Ngày 21/5, trao đổi với phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống, bà Nguyễn Thu Phương, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh cho biết, hiện Công an TP Hà Nội cùng Công an xã Bình Minh đang điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam (số nhà 47 đường Đìa 1, thôn Đìa, xã Bình Minh, Hà Nội).

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 15/5, nhiều người vẫn ra vào, uống nước kiềm và lưu trú tại đây. Tại khu vực can thiệp cho bệnh nhân, ông Tuân hay còn gọi là bác sĩ Tuân mặc quần áo thường ngày, đang xử lý vết mổ vùng ngực cho một nữ bệnh nhân ngồi trên ghế. Lần này, ông Nguyễn Tiến Nam đứng ngay bên cạnh quan sát.

Hình ảnh "bác sĩ" cắt khối u cho bệnh nhân tại cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam - Ảnh: SK&ĐS

Một nữ bệnh nhân cho biết quê ở Quốc Oai, bị ung thư vú và đã điều trị tại đây khoảng 12 ngày. "Tiền mổ hết 5 triệu đồng, khám xong là mổ luôn", người phụ nữ nói. Theo lời bệnh nhân, sau khi mổ, mỗi lần tiếp tục xử lý, vệ sinh vết thương phải đóng thêm khoảng 200.000 đồng.

Một nữ bệnh nhân lớn tuổi khác được cho là bị ung thư vú, được người thân dìu vào khu vực can thiệp. Người phụ nữ ngồi xuống ghế rồi cởi nửa áo bên phải, để lộ vùng ngực bị tổn thương đang được băng bó.

Ông Tuân ngồi đối diện, dùng ống tiêm bơm chất lỏng vào khu vực vết thương, sau đó dùng kéo gắp từng mảnh gạc, bông ra ngoài, dần lộ rõ vết mổ sâu.

Người này tiếp tục bơm chất lỏng vào vùng tổn thương rồi dùng kéo kẹp bông chà trực tiếp vào vết thương. Trong suốt quá trình, nữ bệnh nhân tay phải nắm chặt ống quần, tay trái bấu mạnh vào tay người thân đứng phía sau, liên tục la khóc: "Đau... Đau lắm!". Người thân đứng phía sau trấn an: "Đau cũng phải chịu".

Tiếp đó, ông Tuân tiêm chất gì đấy trực tiếp vào bên trong vết mổ khiến bệnh nhân tiếp tục gào khóc. Sau khi tiêm, ông này cắm kim tiêm lơ lửng trên ngực bệnh nhân một lúc, rồi tay phải cầm dao, tay trái giữ kim tiêm để cắt mảng thịt bên trong vết thương.

Trang cá nhân của ông Nam quảng cáo có tới 3 cơ sở chữa bệnh

Mảng thịt sau đó được lấy ra bằng tay, máu liên tục chảy ra thấm đỏ tấm bông phía dưới. Còn nữ bệnh nhân liên tục gào thét, khóc: "Đau...Đau...Đau quá!". Người thân phía sau phải giữ chặt cơ thể bệnh nhân và dùng giấy lau nước mắt, động viên "rồi, xong rồi".

Sau khi kết thúc, ông Tuân dùng bông nhét vào vết mổ, tiếp tục đổ chất lỏng vào bên trong rồi băng bó lại vết thương.

Mặc dù đang bị cơ quan chức năng điều tra, nhưng ông Nguyễn Tiến Nam vẫn chia sẻ nhiều hình ảnh chữa bệnh tại cơ sở trên trang Facebook cá nhân có tới gần 500 nghìn lượt follow.

Trong bài đăng mới nhất vào ngày hôm qua (20/5), ông Nam Livestream khung cảnh vẫn rất đông bệnh nhân. Sau đó, ông giới thiệu một nam bệnh nhân lớn tuổi bị ung thư giai đoạn cuối, hiện đã từ bỏ chữa bệnh tại bệnh viện để đến chữa bệnh tại nhà ông Nam.

Ông Nam Livestream chia sẻ về các bệnh nhân để chứng minh khả năng chữa khỏi ung thư

Đặc biệt, bệnh nhân này khẳng định bệnh tình đã tiến triển chỉ sau 3 ngày chữa trị bằng nước kiềm, bản thân có thể bỏ nạng để tự đi lại. Hiện video này thu hút tới hơn 100 nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận.

Dưới bài đăng, nhiều người dân vào chúc mừng ông Nam cùng bệnh nhân.

"Hôm trước anh bệnh nhân này đi cùng với 2 chị nữa á thầy. Nay bỏ nạng và mạnh mẽ ghê. Chúc mừng anh và chúc mừng thầy đã cứu thêm 1 bệnh nhân sống khỏe", một tài khoản có tên Đ.T.T viết.

Ông Nguyễn Tiến Nam từng bị xử phạt

Năm 2024, UBND huyện Thanh Oai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tiến Nam về 2 hành vi vi phạm, gồm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động và quảng cáo dịch vụ khám bệnh chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, theo báo Hà Nội Mới.

Cùng với đó là hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời gian 18 tháng; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo.

Đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh tại cơ sở của ông Nguyễn Tiến Nam - Ảnh: FBNV

Theo báo cáo của Phòng Y tế huyện Thanh Oai, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện đã tiến hành kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Tiến Nam (số nhà 47, thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai).

Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Nam thực hiện chữa bệnh bằng nước tại nhà và không có bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ, không được cơ quan quản lý cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tại thời điểm kiểm tra, nhà ông Nguyễn Tiến Nam có treo biển hiệụ: Chữa trào ngược dạ dày, đại tràng, gout, tiểu đường, xương khớp, các loại khối u bằng nước (miễn phí), bấm huyệt trị bệnh (miễn phí).

Ông Nguyễn Tiến Nam trước đây là người sửa các thiết bị điện tử và mới chỉ chữa bệnh từ năm 2024. Thế nhưng, nhiều người bệnh vẫn tìm đến đây để chữa trị.

