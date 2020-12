Công an Hà Nội triệt phá đường dây chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng có Thư khen, gửi các tập thể có thành tích phát hiện, bắt giữ vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Cụ thể, Thư khen nêu, rạng sáng ngày 14/12/2020, Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Đan Phượng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; Cục Cảnh sát giao thông; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động của Bộ Công an bắt giữ 10 tàu hút cát và các đối tượng liên quan khi đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng qua địa phận huyện Đan Phượng.



Trong Thư khen, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, với tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm cao, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, Công an huyện Đan Phượng đã tập trung lực lượng, tích cực phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) triển khai các phương án, biện pháp đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn qua địa phận huyện Đan Phượng. Đây là chiến công xuất sắc trong việc xóa các điểm nóng khai thác, mua bán cát trái phép trên sông Hồng, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.