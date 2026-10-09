Nhiều xe máy Honda SH bị lửa thiêu rụi bên trong cửa hàng.

Liên quan đến vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (Nghĩa Đô, Hà Nội) hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 22h25 ngày 8/10, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân xảy ra cháy tại cửa hàng xe máy tại số 4 Nguyễn Khánh Toàn.

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường dập lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe téc của các Đội CC&CNCH Khu vực số 2, 8, 11, cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy là cửa hàng xe máy có tổng diện tích khoảng 340m2, diện tích xây dựng khoảng 136m2, gồm 3 tầng, công năng chính sử dụng trưng bày, kinh doanh xe máy.

Bên trong cửa hàng xe máy Thành Trung.

Sau một thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 22h40 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cơ bản khống chế được đám cháy.

Đến khoảng 23h đám cháy được dập tắt hoàn toàn; bảo vệ được 8 ô tô, khoảng 30 xe máy và các khu vực lân cận.

Lửa làm biến dạng nhiều tài sản bên trong cửa hàng.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Theo ghi nhận của phóng viên, cửa hàng buôn bán xe máy Thành Trung bày bán chủ yếu xe máy Honda SH. Tại hiện trường, vụ cháy thiêu rụi hàng chục phương tiện, trong đó có nhiều xe máy loại Honda SH.