Công an đang xác minh đơn tố cáo ông "Thích Nhuận Đạt" có hành vi chiếm đoạt tài sản

Ngày 20-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, Công an xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã tiếp nhận và đang xác minh đơn tố cáo của một người phụ nữ N.T.M.T. có nội dung liên quan đến người mà mạng xã hội hay gọi Thích Nhuận Đạt về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đơn vị đã tiếp nhận và cử cán bộ xác minh theo quy định của pháp luật.

Riêng về thông tin ông "Thích Nhuận Đạt" có đơn tố giác bà T., đơn vị này cho biết đến nay chưa nhận được đơn.

Trước đó mạng xã hội xôn xao trước các thông tin liên quan đến ông "Thích Nhuận Đạt" có đơn gửi Công an tỉnh Khánh Hòa tố giác một người phụ nữ được nhắc đến với tên T.

Theo đó, ông "Thích Nhuận Đạt" cho rằng những thông tin lan truyền không đúng sự thật.

Ông còn cho rằng mình bị đe dọa, khống chế, chiếm giữ giấy tờ cá nhân, tài khoản mạng xã hội và tiền trong tài khoản. Đồng thời, ông cũng đề nghị cơ quan chức năng xem xét các thông tin được đăng tải trên mạng xã hội mà ông cho là ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của mình.

Ông khẳng định hiện đã xả giới, hoàn tục và sẵn sàng làm việc với cơ quan công an khi được triệu tập để làm rõ các nội dung liên quan.

Việc ông "Thích Nhuận Đạt" có đơn tố giác bà T. hay không, phóng viên đã liên lạc với Công an tỉnh Khánh Hòa. Đại diện cơ quan này cho biết sẽ kiểm tra thông tin nói trên.

Trước đó, cả hai được cho là có tranh chấp tài sản cũng như những vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư. Các video, bài đăng với nội dung tố cáo qua lại nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận.

Nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ lại các đoạn clip, ghi âm hoặc hình ảnh được cho là bằng chứng cho những cáo buộc của các bên. Tuy nhiên, tính xác thực của các tài liệu này chưa được kiểm chứng.

Theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người được nhắc đến là "Thích Nhuận Đạt" trong các bài đăng trên mạng xã hội sinh năm 1978, quê tại Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Ông từng là đệ tử của Thượng tọa Thích Quảng Thừa và có thời gian tu học tại Ninh Thuận từ năm 1996 đến năm 2000, trước khi chuyển đi nơi khác để tiếp tục tu học.

Bài viết trên mạng xã hội thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ

Đến ngày 3-12-2025, ông này đã đến chùa Quan Âm (tỉnh Khánh Hòa) lễ Phật và trình bạch trước chư Tăng về việc xin hoàn tục.

Hình ảnh được cho là của bà T và ông "Thích Nhuận Đạt"

Theo đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông này hiện không còn là tu sĩ Phật giáo. Việc thông tin chính thức được ban hành nhằm giúp công chúng hiểu rõ bản chất sự việc, tránh những suy diễn hoặc thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức tôn giáo cũng như các cá nhân liên quan.