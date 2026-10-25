Concert Resonantia: đêm opera đỉnh cao kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Tối 24/10/2026, concert Resonantia diễn ra tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Hà Nội), mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện (1956-2026). Chương trình do Khoa Thanh nhạc tổ chức dưới sự chỉ đạo của PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, quy tụ những giọng hát thính phòng hàng đầu Việt Nam, các nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa cùng những học sinh, sinh viên xuất sắc. Đồng hành với các nghệ sĩ là Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn

Ngay sau đêm diễn, nhiều nghệ sĩ đã lên sân khấu chúc mừng ê-kíp thực hiện. Theo TS. NSƯT Phương Nga, Phó trưởng khoa Thanh nhạc, đến sáng hôm sau các cuộc điện thoại chúc mừng Khoa vẫn tiếp tục. Phần lớn đều chung nhận xét đây đúng là một chương trình học thuật, hàn lâm, là diện mạo phải có của Khoa Thanh nhạc.

Từ La Bohème đến Nessun dorma

Concert Resonantia được chia làm hai phần, sắp xếp tiết mục có chủ đích để khán giả không bị giữ quá lâu trong một màu sắc âm nhạc. Người nghe liên tục được dẫn từ tình yêu sang khát vọng, từ trữ tình sang hài hước, từ sự thanh thoát, duyên dáng đến những bi kịch và cao trào cảm xúc.

Phần I mở ra những câu chuyện tình yêu, tuổi trẻ và khát vọng. Đào Tố Loan và Trường Linh cất lên vẻ đẹp lãng mạn của O soave fanciulla trong La Bohème (Giacomo Puccini), trước khi Đào Tố Loan chuyển sang những cung bậc tâm trạng phức tạp hơn với È strano… Sempre libera trích La Traviata (Trà hoa nữ) của Giuseppe Verdi.

Đào Tố Loan và Trường Linh

Bộ ba Nguyễn Thảo Ly, Phan Nguyệt Quỳnh, Huyền Trang mang đến màu sắc sinh động với Die drei Damen trong Die Zauberflöte (Cây sáo thần) của Mozart, còn NSƯT Lan Anh và ca sĩ Tuấn Anh đưa khán giả trở lại vẻ trữ tình của tình yêu qua Parigi, o cara. Khép lại phần này là aria Ah! mes amis, quel jour de fête! trong La fille du régiment của Gaetano Donizetti, qua giọng hát Trường Linh.

Bộ ba Nguyễn Thảo Ly, Huyền Trang, Phan Nguyệt Quỳnh (từ trái sang phải)

Sang phần II, không gian âm nhạc mở rộng với sự góp mặt của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Ca sĩ Tuấn Anh thể hiện Core 'ngrato của Salvatore Cardillo, NSƯT Phương Uyên mang đến Stride la vampa trích Il Trovatore của Verdi. NSƯT Đăng Dương chọn Dein ist mein ganzes Herz trong operetta Das Land des Lächelns của Franz Lehár, còn ca sĩ Phúc Tiệp thể hiện Gremin's Aria từ Eugene Onegin của Tchaikovsky. NSƯT Phương Nga trình bày Solovey của Alexander Alyabyev, Hương Diệp và Khắc Hòa song ca Lippen schweigen trong Die lustige Witwe (Lehár), Bảo Yến chinh phục aria nổi tiếng khó Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen của nàng Nữ hoàng bóng đêm trong Cây sáo thần.

Bảo Yến

Một trong những điểm nhấn giàu kịch tính nhất đêm diễn là Nessun dorma trích Turandot của Puccini qua giọng hát Mạnh Hoạch. NSƯT Lan Anh tiếp tục khuấy động khán phòng với Heia, in den Bergen trong Die Csárdásfürstin của Emmerich Kálmán, trước khi tất cả các ca sĩ cùng hòa giọng trong Brindisi (La Traviata), tạo nên màn kết thăng hoa đúng tinh thần cộng hưởng mà cái tên Resonantia gợi đến.

Bên cạnh những tên tuổi kinh điển như Mozart, Verdi, Puccini, Tchaikovsky, chương trình còn giới thiệu tác phẩm của Lehár, Kálmán, Alyabyev và Cardillo. Sự đan xen giữa opera và operetta giúp một đêm nhạc mang tính học thuật vẫn giữ được sức hấp dẫn xuyên suốt.

"Nhiều lúc phải 'wow' lên"

Có mặt tại khán phòng, PGS.TS. Lê Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho rằng thành công của chương trình cho thấy Khoa Thanh nhạc đã khẳng định rõ vị thế đơn vị đào tạo thanh nhạc hàng đầu cả nước.

TS. Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, gọi Resonantia là "một chương trình đỉnh cao". Theo chị, các nghệ sĩ đã hoàn thành phần trình diễn từ kỹ thuật đến nghệ thuật: "Họ hát live gần như không có sạn. Mỗi giọng ca một màu sắc, cá tính âm nhạc riêng, thể hiện rõ sự tròn trịa từ kỹ thuật đến phong cách biểu diễn".

NSƯT Phương Nga

Ca sĩ Trần Hồng Nhung (Đài Tiếng nói Việt Nam), cựu học viên của Học viện, nhận xét chương trình được tổ chức chỉn chu, hoành tráng, đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh và sân khấu. Chị đặc biệt ấn tượng với phần đệm của dàn nhạc, cách sắp xếp tiết mục nhanh chậm đan xen cùng những bộ trang phục lộng lẫy của các nghệ sĩ. "Thực sự khi ngồi dưới nghe, nhiều lúc phải 'wow' lên vì chương trình thực sự rất chất lượng", nữ ca sĩ chia sẻ. Theo chị, âm nhạc hàn lâm vốn khó tiếp cận đông đảo khán giả, nhưng Resonantia đã được xây dựng "rất vừa vặn về mặt thời gian và mang tới nhiều bất ngờ", khiến người xem được thỏa mãn cả thị giác lẫn thính giác.

NSƯT Lan Anh

Tiếp nối hành trình 70 năm

Đêm diễn có sự tham dự của các nguyên giám đốc Học viện cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội, những người đầu ngành ở các chuyên ngành giao hưởng, piano, kèn, lý luận, chỉ huy. "Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên cần được nhân rộng, tổ chức nhiều hơn những chương trình tương tự concert Resonantia để khẳng định vị thế là đơn vị hàng đầu trong đào tạo, biểu diễn âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam và khu vực", NSƯT Lan Anh, giảng viên Khoa Thanh nhạc, xúc động nói sau đêm diễn.

Gắn liền với lịch sử Học viện từ thời Trường Âm nhạc Việt Nam, Khoa Thanh nhạc được xem là cái nôi của thanh nhạc chuyên nghiệp nước nhà, nơi đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên tiếp cận tiêu chuẩn nghệ thuật quốc tế. Việc giảng viên, nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa và học sinh, sinh viên xuất sắc cùng đứng chung một sân khấu cũng là cách cho thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ. PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn nhấn mạnh Resonantia là động lực để những người trẻ tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc thính phòng, góp phần đưa âm nhạc hàn lâm lan tỏa rộng hơn trong đời sống và từng bước tiệm cận âm nhạc hàn lâm thế giới.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh

Hoạt động tiếp theo trong chuỗi chương trình chào mừng 70 năm Học viện là đêm nghệ thuật đặc biệt "70 năm - Những thanh âm ngân mãi", diễn ra lúc 20h ngày 14/11/2026, cũng tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trân Ni

Ảnh: BTC