Con trai tiểu học viết thiệp cảm ơn nhưng đọc xong chắc mẹ "tái mặt"

Với nhiều phụ huynh, những món quà đáng nhớ nhất từ con chưa chắc là món quà đắt tiền hay được chuẩn bị cầu kỳ, mà lạilà những bức vẽ nguệch ngoạc, vài dòng chữ viết tay còn sai chính tả hay những lời nhắn ngô nghê đúng kiểu trẻ con.

Mới đây, một tấm thiệp viết tay của cậu bé tên N.D đã khiến cộng đồng mạng vừa bật cười vừa thấy vô cùng dễ thương vì độ hồn nhiên đến mức “khó đỡ”.

Trong ảnh, tấm thiệp được trang trí đầy màu sắc với hình ông mặt trời, sóng biển, chim bay, trái tim đỏ và cả một phong bì thư nhỏ được vẽ tay rất cẩn thận. Tất cả đều mang đúng phong cách của một đứa trẻ tiểu học, vụng về nhưng cực kỳ chân thành. Điểm khiến dân mạng chú ý nhất nằm ở dòng chữ được cậu bé nắn nót viết giữa tấm thiệp: “Con cảm ơn Mẹ vì đã dụ dỗ con để làm người”.

Chỉ một chữ viết sai nhưng lập tức khiến cả phần bình luận cười nghiêng ngả. Thay vì viết “dạy dỗ”, cậu bé lại ghi thành “dụ dỗ”, vô tình biến câu cảm ơn đầy tình cảm thành một màn “tố cáo mẹ” cực kỳ hài hước. Dù vậy, chính sự ngây ngô ấy lại khiến tấm thiệp trở nên đặc biệt hơn hẳn. Người lớn đọc vào có thể bật cười ngay lập tức, nhưng sau đó lại thấy đây đúng là kiểu kỷ niệm mà nhiều năm sau nhìn lại vẫn sẽ thấy đáng yêu vô cùng.

Ngoài câu chữ gây chú ý, nhiều ý kiến cũng dành lời khen cho sự chỉn chu của cậu bé khi tự tay trang trí cả tấm thiệp. Từ nét tô màu, hình trái tim cho đến hình phong bì nhỏ phía góc giấy đều cho thấy cậu nhóc đã rất cố gắng để chuẩn bị món quà dành cho mẹ.

Đặc biệt, phía dưới tên “N.D”, cậu bé còn vẽ thêm một hình viên kim cương màu xanh bên trong ghi số 6, có thể là tuổi hoặc biểu tượng yêu thích của mình. Những chi tiết nhỏ như vậy càng khiến bức thư mang đúng tinh thần “độc nhất vô nhị” của trẻ con.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng cũng để lại loạt bình luận vừa buồn cười vừa “tan chảy” vì độ dễ thương của cậu bé:

- Mẹ đọc xong chắc vừa cảm động vừa cười muốn xỉu.

- Tự nhiên thấy chữ “dụ dỗ” hợp lý ghê nha.

- Nhìn nét chữ là biết bé ngồi nắn nót viết từng chữ luôn.

- Trẻ con đúng là nguồn tạo meme mạnh nhất.

- “Mẹ bé chắc đọc xong phải chụp hình lưu liền chứ không thể bỏ qua khoảnh khắc này.

Không chỉ bật cười vì lỗi chính tả “đi vào lòng đất”, nhiều phụ huynh còn nói rằng thứ khiến họ thích nhất trong bức thư này lại là cảm giác rất quen thuộc của tuổi thơ với những nét chữ còn nguệch ngoạc, những câu văn chưa tròn nghĩa nhưng lúc nào cũng đầy tình cảm thật lòng.

Nhiều người kể ở nhà mình cũng từng có những “kiệt tác” tương tự. Có bé làm thiệp 20/10 nhưng ghi nhầm sang… 20/11, có bé đang viết lời cảm ơn thì quay sang vẽ siêu nhân kín cả trang giấy. Những thứ ngày xưa bố mẹ chỉ xem là chuyện trẻ con, đến lúc con lớn lên lại thành món đồ không nỡ bỏ đi.

Bởi ở tuổi nhỏ, trẻ con thường nhìn mọi thứ theo cách rất trực diện và giàu liên tưởng. Các bé chưa thật sự hiểu hết nghĩa của từng từ, cũng chưa phân biệt rõ những sắc thái ngôn ngữ như người lớn. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ, chỉ cần đó là từ nghe “na ná”, “hợp lý” hoặc từng được nghe đâu đó thì hoàn toàn có thể dùng thay cho nhau.

Đây cũng là một phần rất đặc biệt trong quá trình trẻ học ngôn ngữ. Các bé không chỉ học bằng sách vở mà còn học bằng cách nghe, tưởng tượng, ghi nhớ rồi tự “biến tấu” lại theo suy nghĩ riêng. Đôi khi logic của trẻ con nghe vô lý với người lớn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó lại rất hợp lý theo thế giới quan của các bé.