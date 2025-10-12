Con trai thu nhập bạc tỷ một năm, con gái sự nghiệp thành đạt, người mẹ 57 vẫn tuyên bố: "Đưa tôi 3,7 tỷ rồi đoạn tuyệt quan hệ"

Gia đình là nền tảng của tình yêu thương, là nơi nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp và gắn kết các thế hệ. Thế nhưng, không phải gia đình nào cũng tràn ngập tiếng cười và sự thấu hiểu. Đôi khi, những kỳ vọng sai lầm, sự thiếu kiểm soát cảm xúc hay cách giáo dục không đúng đắn của cha mẹ có thể đẩy mối quan hệ gia đình vào ngõ cụt.

Câu chuyện về bà Ngô Lị, một người mẹ 57 tuổi ở Hồ Nam, Trung Quốc là một minh chứng đau lòng như thế. Dù con trai, con gái đều thành đạt, bà vẫn khiến cả gia đình rơi vào bi kịch vì những đòi hỏi vô lý và hành vi khó hiểu. Điều gì đã khiến một người mẹ hành xử như vậy?

Vào năm 2020, tại một khu phố thương mại ở thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một phụ nữ trung niên với hành động lạ lùng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bà đeo một tấm bảng trước ngực, nội dung viết: "Tôi tố cáo con trai tôi là Vương Kiến Quốc, mẹ bị bệnh nặng nhưng nó không đưa tiền chữa bệnh, muốn bức tử mẹ". Lời lẽ tưởng chừng đáng thương, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Người phụ nữ này chính là mẹ của Vương Kiến Quốc - bà Ngô Lị.

Người mẹ này từng đeo biển "tố cáo" con trai không cho mình tiền chữa bệnh

Đây không phải là lần đầu tiên bà Ngô Lị làm điều này. Bà từng xông vào cửa hàng của con trai để gây rối, thậm chí tạt cả một chậu nước tiểu vào cửa hàng, chỉ vì con trai không đưa tiền sinh hoạt. Hành vi của bà khiến cả khu phố quen mặt, và bà trở thành chủ đề bàn tán của tất cả cư dân quanh đó.

Thực tế, Vương Kiến Quốc là một người con vô cùng hiếu thảo. Sau khi mẹ chuyển lên thành phố, anh chủ động thuê cho bà một căn nhà, đồng thời gánh vác toàn bộ chi phí sinh hoạt. Dù việc kinh doanh thuận lợi hay gặp khó khăn, Vương Kiến Quốc chưa bao giờ than phiền. Tuy nhiên, bà Ngô Lị vẫn không hài lòng và liên tục đòi hỏi thêm tiền. Nếu không được đáp ứng, bà sẽ đến cửa hàng của con trai làm loạn, thậm chí nguyền rủa con trai "chết sớm". Hành vi này khiến mọi người không khỏi thắc mắc: Điều gì đã khiến bà Ngô Lị hành xử như vậy?

Theo tìm hiểu, sự thay đổi trong tính cách của bà Ngô Lị có liên quan mật thiết đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bà. Sinh ra trong một gia đình địa chủ giàu có, bà từng sống sung túc nhưng vì lý do thành phần gia đình, không ai dám cưới bà. Cuối cùng, bà kết hôn với ông Vương Lãng, một người đàn ông nghèo khó ở làng bên. Dù ông Vương Lãng hiền lành, ông không thể đáp ứng những mong muốn vật chất của bà. Điều này khiến bà Ngô Lị thường xuyên trút giận lên chồng bằng những trận đánh đập, chửi bới. Ông Vương Lãng cam chịu và sự bất mãn của bà thì chuyển sang hai đứa con, con trai Vương Kiến Quốc và con gái Vương Văn Văn.

Bà Ngô Lị luôn trút sự bất mãn của mình lên người con cái

Hai anh em Vương Kiến Quốc lớn lên trong sự áp bức của mẹ, tuổi thơ không hề hạnh phúc. Không khí gia đình luôn căng thẳng vì những đòi hỏi vô lý và sự bất mãn thường trực của bà Ngô Lị. Bà luôn cảm thấy con cái không đủ tốt, không đáp ứng được kỳ vọng của mình, nhưng hiếm khi tự nhìn lại bản thân hay những gì mình đã đóng góp cho gia đình.

Khi trưởng thành, Vương Kiến Quốc và Vương Văn Văn dù rất vất vả nơi đất khách quê người nhưng đều nỗ lực vượt khó và đạt được những thành tựu nhất định. Vương Văn Văn thi đỗ vào một cơ quan nhà nước, còn Vương Kiến Quốc khởi nghiệp kinh doanh và dần trở nên giàu có.

Khi mẹ tiếp tục tìm đến, hai anh em không hề từ chối trách nhiệm. Vương Kiến Quốc thuê nhà cho mẹ và chu cấp 20.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng) mỗi năm, nhưng Ngô Lị vẫn không hài lòng. Bà thường xuyên đòi tiền vào các dịp lễ, thậm chí yêu cầu con trai đưa một lần 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng) để đoạn tuyệt quan hệ. Yêu cầu này vượt quá khả năng và sự chịu đựng của Vương Kiến Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn, bà Ngô Lị không hề cảm thấy xấu hổ mà còn cho rằng mọi lỗi lầm thuộc về người khác. Con cái bà đã cố gắng hết sức để cung cấp cho bà một cuộc sống tốt hơn, nhưng bà vẫn không biết đủ. Bà Ngô Lị từ chối về quê, kiên quyết ở lại thành phố. Bà không mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng luôn viện cớ sức khỏe để đòi hỏi thêm tiền. Trong khi đó, các con của bà ngày càng mệt mỏi vì những áp lực không ngừng từ mẹ.

Người phụ nữ trung niên này không bao giờ biết đủ

Theo các chuyên gia tâm lý, bà Ngô Lị có thể mắc chứng rối loạn cảm xúc hoặc hành vi bạo lực, xuất phát từ sự kiểm soát quá mức và tính ích kỷ kéo dài. Tuy nhiên, bà từ chối nhận thức vấn đề của bản thân và không chịu điều trị. Điều này khiến mối quan hệ với các con ngày càng rạn nứt. Vương Kiến Quốc và Vương Văn Văn, dù thành công trong sự nghiệp, vẫn phải chịu đựng áp lực tinh thần nặng nề từ người mẹ của mình.

Câu chuyện của bà Ngô Lị là một lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của giáo dục gia đình và cách nuôi dạy con cái. Những hành vi kiểm soát quá mức, đòi hỏi vô lý và thiếu sự thấu hiểu của cha mẹ có thể để lại hậu quả lâu dài, không chỉ cho bản thân họ mà còn cho con cái và mối quan hệ gia đình.

Việc bà Ngô Lị không nhận ra giá trị của sự nỗ lực và tình yêu thương từ con cái cho thấy một lỗ hổng trong cách bà xây dựng mối quan hệ gia đình. Thay vì áp đặt kỳ vọng và đòi hỏi vật chất, cha mẹ cần học cách tôn trọng, lắng nghe và đồng hành cùng con cái.

Hơn nữa, câu chuyện này nhắc nhở rằng việc nuôi dạy con không chỉ là cung cấp vật chất mà còn cần xây dựng một môi trường gia đình lành mạnh, nơi tình yêu thương và sự thấu hiểu được đặt lên hàng đầu. Sai lầm của bà Ngô Lị bắt nguồn từ việc bà không kiểm soát được cảm xúc và kỳ vọng của mình, dẫn đến sự rạn nứt không thể hàn gắn trong gia đình. Để tránh những bi kịch tương tự, cha mẹ cần học cách yêu thương đúng cách, biết hài lòng với những gì con cái có thể mang lại và quan trọng hơn là xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.