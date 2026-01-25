Vợ con Kwon Sang Woo hiện đang định cư tại Mỹ. Nhưng gần đây họ đã quay về Hàn Quốc để thăm nam diễn viên. Vào chiều 24/1 trên kênh YouTube, Kwon Sang Woo và bà xã - cựu Á hậu Hàn Son Tae Young vừa chia sẻ những thông tin mới về cậu con trai 16 tuổi (Ruk Hee) trong thời gian ở Hàn. Trong video, 2 ngôi sao trò chuyện về những hoạt động đi chơi, gặp gỡ bạn bè của quý tử đầu lòng tại quê nhà: "Ruk Hee cứ ra ngoài suốt để gặp gỡ bạn bè. Sáng ra định nhìn mặt con 1 chút nhưng không thấy nó đâu. Thằng bé đi từ sáng sớm đến tận tối muộn mới về nhà. Chắc là cậu chàng đang hào hứng lắm".

Đáng chú ý, Kwon Sang Woo gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện quý tử 16 tuổi bị gái lạ chặn đường xin số, theo đuổi quyết liệt ngay trên phố: "Hôm qua Ruk Hee đã đi bộ từ ga Gangnam về nhà sau khi xem phim cùng bạn bè. Nghe nói lúc đang đi trên đường, Ruk Hee đã được 1 cô gái lạ mặt tiếp cận và xin số điện thoại". Chưa dừng lại ở đó, cô gái này còn quyết liệt dò hỏi tuổi tác của quý tử nhà Kwon Sang Woo và không ngần ngại bày tỏ ý muốn theo đuổi, hẹn hò với cậu.

Vợ chồng Kwon Sang Woo để lộ chuyện con trai đầu lòng được gái lạ chặn đường xin số ngay trên phố. Ảnh: Osen

Con trai Kwon Sang Woo không chỉ cao ráo mà còn điển trai, được nhiều khán giả kỳ vọng gia nhập showbiz nối nghiệp bố. Thế nhưng, cậu lại đang gắn bó với thể thao. Ảnh: Naver

Những hình ảnh được chụp từ góc nghiêng của Ruk Hee cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Ảnh: Naver

Trước đó, trong 1 buổi livestream, vợ chồng Kwon Sang Woo từng để lộ chuyện Ruk Hee vẫn chưa có bạn gái. Sau khi biết chuyện, 1 người quen của cặp đôi liền khẳng định: "Chắc chắn Ruk Hee sau này sẽ rất nổi tiếng cho mà xem. Trông nó nổi bật thế cơ mà". Dù vậy, Son Tae Young lại chỉ khiêm tốn đáp lại rằng: "Ra khu Hongdae thì có ai mà không nổi bật cơ chứ".

Được biết, hiện tại Ruk Hee đã đạt mốc chiều cao 1m82 ở tuổi 16 và đang theo đuổi sự nghiệp thể thao ở Mỹ. Theo lời vợ chồng Kwon Sang Woo, con trai họ được nhiều đội thể thao ở Mỹ săn đón.

Trên kênh YouTube cá nhân cách đây ít tháng, Son Tae Young tự hào khoe về quý tử: "Huấn luyện viên ở trường đã khuyên Ruk Hee tham gia vào đội điền kinh đấy". Kwon Sang Woo cũng xác nhận thông tin này với gương mặt hiện rõ vẻ tự hào: "Có cả tin nhắn từ tiền bối nữa. Bảo thằng bé tham gia đội điền kinh đấy. Vì Ruk Hee nhà mình chạy nhanh quá mà. Nghe nói những bạn trẻ giành giải cao tại giải điền kinh thuộc lứa tuổi của Ruk Hee thường đạt thành tích 11,2-11,3 giây trên đường chạy 100m. Mà Ruk Hee nhà mình đã chạm mốc thành tích 11,4 giây rồi này". Trong niềm hân hoan phấn khởi, Kwon Sang Woo - Son Tae Young bất ngờ hé lộ chuyện con trai được thừa hưởng gen thể thao từ bố mẹ, bởi vì lúc còn đi học, cặp đôi đình đám Kbiz từng thể hiện rất xuất sắc ở bộ môn điền kinh. Tài tử họ Kwon còn "phổng mũi tự hào": "Thằng bé chạy nhanh hơn cả anh hồi đi học".

Ruk Hee hiện được nhiều đội thể thao ở Mỹ săn đón. Ảnh: X

Cũng trên kênh YouTube cá nhân hồi cuối năm ngoái, Son Tae Young đã khoe thông tin con trai 16 tuổi gia nhập 1 câu lạc bộ bóng đá ở Mỹ. Cựu Á hậu kiêm diễn viên cho biết thêm, ngay cả huấn luyện viên từ team đối thủ cũng tìm cách lôi kéo, chiêu dụ Ruk Hee về đội mình: "Tôi còn nhớ lúc trước đội trường của Ruk Hee từng giành chiến thắng trước 1 đội của trường khác. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên đội đối thủ đã đến gặp riêng Ruk Hee. Tôi tò mò hỏi xem huấn luyện viên đó gặp thằng bé vì chuyện gì. Hóa ra vị huấn luyện viên bày tỏ mong muốn Ruk Hee về đội của mình vì ông thích 1 mẫu cầu thủ có tốc độ như thằng bé".

Kwon Sang Woo - Son Tae Young kết hôn hồi năm 2008. Họ đón con trai đầu lòng vào năm 2009 và con gái thứ 2 vào năm 2015.