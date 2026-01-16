Một bài chia sẻ trên trang chính thức của Công an phường An Khê (Đà Nẵng) vào sáng nay (16/1) đã nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận vì những bức ảnh cùng thông tin vừa thương vừa hài hước.

Theo nội dung bài đăng thì vào sáng cùng ngày như sau: "Câu chuyện có thật tại Công an An Khê: Con khóc không chịu đi học, mẹ chở thẳng tới Đồn Công an...". Nhờ nghiệp vụ dỗ dành, thuyết phục kết hợp đánh đồn tâm lý của chú Công an mà sau khoảng 20 phút, bé trai đã ngoan ngoãn đến trường.

Sáng thấy con khóc nhiều, mẹ chở thẳng tới đồn công an phường. (Nguồn: Công an phường An Khê)

Vì thấy bé trai khóc nhiều, nên chiến sĩ công an đã phải hỏi cặn kẽ, kỹ càng vì lo cháu ở trường bị bắt nạn, bạo lực học đường nên mới không chịu đi học. Tuy nhiên lý do được đưa ra là do cháu quá buồn ngủ.

"Ai mà biết được có ngày các chú lại có thêm công việc này. Và rồi từ đây cứ mỗi sáng các chú lại phải nhìn ra cổng thử có em nào tới không. Mà thường cái gì có lần 1 sẽ dễ có lần 2, lần 3 lắm á các chú công an ơi".

"Tôi đã từng trải qua tình huống tương tự. Hồi trước, con trai tôi cứ cắn móng tay không bỏ được. Tôi đã chở thẳng đến đồn công an Hòa Khê và từ đó, con không bao giờ cắn móng tay nữa. Cảm ơn các chú công an nhiều. Mang lại bình yên vào tận căn nhà của dân". "Câu chuyện hài hước dễ thương quá. Các bậc phụ huynh cũng nên chủ động cho con đi ngủ sớm, ngủ đủ giấc thì con mới có tinh thần thoải mái đi học nhé ạ. Các chú công an thật biết cách khuyên nhủ trẻ con", những bình luận hài hước trên page Công an phường An Khê.

Chiến thuật 3 chiến sĩ công an "đầu trí" với một bé trai. (Nguồn ành: Công an Phường An Khê".

Chia sẻ trên báo Người Lao Động, đại diện Công an phường An Khê xác nhạn các thông tin trên. Và chia sẻ thêm rằng điều khiến cán bộ lo lắng ban đầu là nguy cơ trẻ sợ đến trường vì bị bạn bè trêu chọc hay bạo lực học đường. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ, nguyên nhân được xác định khá đơn giản và hoàn toàn có thể khắc phục.