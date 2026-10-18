Con trai Hồ Ngọc Hà giống Kim Lý chuẩn một khuôn, đạt danh hiệu “cầu thủ xuất sắc” khiến bố không ngớt tự hào

Mới đây, Kim Lý đã đăng tải hình ảnh chụp cùng 2 con Lisa và Leon trong bữa ăn tại nhà hàng. Nam diễn viên "Hương ga" vui mừng tiết lộ bé Leon đạt danh hiệu "cầu thủ xuất sắc" tại trại huấn luyện bóng đá.

Ông xã Hồ Ngọc Hà viết: "Chúc mừng Leon đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tại trại huấn luyện bóng đá tuần này. Cả nhà rất nhớ mẹ".

Kim Lý ăn tối cùng 2 con Lisa và Leon.

Lên 5 tuổi, 2 bé Lisa và Leon thu hút sự chú ý với vẻ ngoài lém lỉnh, đáng yêu. Nếu Leon được ví như bản sao của Kim Lý "chuẩn 1 khuôn" thì bé Lisa dường như chính là phiên bản nhỏ của Hồ Ngọc Hà.

Gần đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh Leon say mê tập luyện sút bóng vào trong khung thành.

Được biết, cậu út nhà Hà Hồ đã bộc lộ niềm đam mê với bóng đá từ khi còn rất nhỏ, khoảng 3 tuổi. Càng lớn, cậu bé càng thể hiện sự yêu thích và năng khiếu với môn thể thao vua qua những màn rê bóng khéo léo, dứt điểm chính xác và bắt bóng đầy hào hứng.

Leon nhà Hồ Ngọc Hà trổ tài đá bóng.

Ở tuổi lên 6, Leon khiến nhiều người thích thú trước những kỹ năng chơi bóng đáng yêu nhưng không kém phần điêu luyện, được cư dân mạng ví von như một “siêu sao sân cỏ” nhí.

Đặc biệt, niềm đam mê ấy luôn nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ khi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thường xuyên tạo điều kiện để con vui chơi, vận động và rèn luyện thể thao.

Không chỉ giúp Leon phát triển thể chất, bóng đá còn là cách để cậu bé nuôi dưỡng sự tự tin, tính kiên trì và tinh thần yêu thích khám phá ngay từ nhỏ.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý bên 2 con.

Hồ Ngọc Hà và ông xã Kim Lý chào đón cặp song sinh Lisa và Leon vào ngày 4/11/2020. Hai bé có tên đầy đủ là Elisabeth Ly (Lisa) và Leon Ray Ly (Leon), một gái, một trai. Sau khi chào đời, Lisa và Leon từng phải được chăm sóc đặc biệt do sinh non, khiến nữ ca sĩ không khỏi lo lắng và xúc động.

May mắn, hai bé dần ổn định sức khỏe và lớn lên khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Từ khi còn nhỏ, Lisa và Leon đã nhận được nhiều sự chú ý của công chúng nhờ vẻ ngoài đáng yêu cùng những khoảnh khắc đời thường được Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên mạng xã hội.

Gia đình Hồ Ngọc Hà trong chuyến đi Ý hè 2026.

Trong những lần kể về hai con, Hồ Ngọc Hà thường nhắc đến sự khác biệt rõ rệt giữa tính cách của Lisa và Leon. Lisa được nhận xét có nhiều nét giống mẹ, từ ngoại hình thanh thoát đến tính cách điềm tĩnh, cẩn thận và khá kỹ tính.

Cô bé thường quan sát mọi thứ xung quanh một cách chăm chú, có chính kiến và thể hiện sự hiểu chuyện từ sớm. Hồ Ngọc Hà từng hài hước cho biết con gái có nhiều điểm giống mình, đặc biệt là sự để ý đến những chi tiết nhỏ. Lisa cũng được nhiều khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài dịu dàng, đôi chân dài nổi bật và phong thái tự tin.

Trong khi đó, Leon lại được nhận xét giống bố Kim Lý, sở hữu gương mặt bụ bẫm, biểu cảm phong phú cùng tính cách hoạt bát, tinh nghịch. Cậu bé thường xuyên khiến mọi người bật cười với những hành động ngộ nghĩnh, những câu nói hồn nhiên và khả năng tạo tiếng cười tự nhiên. Chính vì vậy, Hồ Ngọc Hà thường gọi Leon là "cây hài" của gia đình.

Không chỉ dành cho Lisa và Leon điều kiện sống tốt, Hồ Ngọc Hà còn chú trọng dạy con tính tự lập, biết yêu thương và tôn trọng mọi người.

Qua những chia sẻ gần gũi, nữ ca sĩ cho thấy hình ảnh một người mẹ hiện đại, luôn đồng hành cùng các con trên hành trình trưởng thành. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy giúp gia đình Hồ Ngọc Hà nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.







