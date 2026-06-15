Con trai Han Ga In đẹp tới mức này sao?

Trưa 15/6, tờ Sports Chosun đưa tin, Han Ga In vừa cho các con lên sóng trong video được cô chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân mới đây. Ở video này, tài tử Yeon Jung Hoon (chồng Han Ga In) đã thay bà xã đưa các con tới thủy cung chơi. Trong buổi đi chơi, nam diễn viên họ Yeon thỉnh thoảng lại nghiêm khắc răn đe khi 2 chị em chí chóe cãi cọ nhau trước ống kính.

Sau khi thỏa thích ngắm nhìn các loài cá, ông xã Han Ga In đã đưa các con ghé vào 1 cửa hàng lưu niệm để lựa những món đồ yêu thích. Đáng chú ý, màn tương tác giữa quý tử nhà Han Ga In - Yeon Jung Hoon và 1 bạn nữ không quen biết ở cửa hàng lưu niệm đã chiếm trọn spotlight, trở thành chủ đề gây bàn tán trên mạng xã hội xứ củ sâm.

Khi con trai Han Ga In đang đi ngắm nghía lựa đồ, 1 bạn nữ sinh bất ngờ tiến đến tặng cho cậu bé 1 con thú nhồi bông kèm theo lời tỏ tình. Thì ra do quá mê mẩn trước visual điển trai của nhóc tỳ nhà nữ diễn viên đình đám nên cô bé này mới mạnh dạn tiến về phía cậu để thổ lộ nỗi lòng mình. Đáng nói, cô bạn này cao hơn con trai Han Ga In hẳn 1 cái đầu.

Trước tình huống ngoài kịch bản, ekip đã không khỏi bất ngờ, đồng thời phải cảm thán: “Chắc là cô bé ấy đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi!”. Trong khi đó, quý tử nhà Han Ga In lại tỏ ra vô cùng bẽn lẽn, ngượng ngùng không nói nên lời, khiến ai nấy khi theo dõi cũng phải bất giác mỉm cười.

Con trai Han Ga In được 1 bạn nữ không quen biết chặn đường tỏ tình quyết liệt, dúi quà vào tận tay. Ảnh: Naver

Đây không phải lần đầu tiên con trai cặp đôi Han Ga In - Yeon Jung Hoon gây sốt khắp cõi mạng nhờ visual điển trai của mình. Còn nhớ hồi tháng 2/2024, Han Ga In bất ngờ công bố hình ảnh đầu tiên về con trai qua show Europe Outside Your Tent: Southern France. Khi ấy, diện mạo đáng yêu, đẹp trai của cậu bé đã khiến netizen không khỏi thích thú, còn được nhận xét là giống y đúc người mẹ nổi tiếng. Bên cạnh đó, cậu cũng thừa hưởng cả những nét đẹp từ ông bố tài tử.

Sau đó không lâu, Han Ga In lại tiếp tục có màn tương tác qua điện thoại gây sốt với cậu quý tử đẹp trai ngay trên sóng truyền hình. Ngay khi lần đầu được chiêm ngưỡng visual cậu bé, nữ diễn viên đình đám Jo Bo Ah đã không giấu nổi vẻ trầm trồ, thậm chí còn thốt lên rằng: “Em bé đẹp quá”.

Cách đây 2 năm, quý tử nhà Han Ga In - Yeon Jung Hoon lần đầu lộ diện trên sóng truyền hình. Truyền thông Hàn nhận định cậu bé là bản sao của người mẹ minh tinh. Ảnh: Naver

Jo Bo Ah trầm trồ khen ngợi diện mạo quý tử nhà Han Ga In ngay trên sóng truyền hình: “Em bé đẹp quá ạ”. Ảnh: Nate

Han Ga In sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí vào đầu những năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp được đánh giá là hoàn hảo tự nhiên. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên còn ghi dấu qua nhiều tác phẩm đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hay Architecture 101. Trong giai đoạn đỉnh cao, Han Ga In luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc và được nhiều bác sĩ thẩm mỹ chọn làm hình mẫu gương mặt lý tưởng.

Năm 2005, khi đang ở thời kỳ nổi tiếng, cô bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon sau thời gian quen nhau qua 1 dự án phim truyền hình. Quyết định lập gia đình ở tuổi còn rất trẻ từng khiến công chúng ngỡ ngàng, bởi thời điểm đó Han Ga In được xem là 1 trong những nữ diễn viên nổi bật trên màn ảnh Hàn.

Dù từng vấp phải không ít áp lực dư luận, cuộc hôn nhân của Han Ga In và Yeon Jung Hoon lại trở thành hình mẫu đáng ngưỡng mộ của showbiz Hàn. 2 ngôi sao chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ lãng mạn hồi năm 2005. Tới năm 2016, Han Ga In hạ sinh con gái đầu lòng trong niềm hân hoan của người hâm mộ. 3 năm sau đó, cô cùng ông xã Yeon Jung Hoon vỡ òa chào đón cậu con trai thứ 2 chào đời.

Sau hơn 2 thập kỷ bên nhau, cặp đôi vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng, gần như không dính scandal. Chính vì vậy, mỗi lần Han Ga In tái xuất, khán giả không chỉ chú ý đến nhan sắc bất biến mà còn ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn phía sau ánh hào quang của cô.

Người đẹp gặt hái thành công vang dội trên cả 2 lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Ảnh: X