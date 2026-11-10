Con trai Đặng Siêu - Tôn Lệ có ngoại hình nổi bật, kiên quyết không muốn vào showbiz

Sự xuất hiện bất ngờ của con trai Đặng Siêu và Tôn Lệ tại sự kiện của show Hahahahaha (5Ha) gần đây khiến nhiều khán giả thích thú. Trong khi mọi sự chú ý ban đầu tập trung vào sân khấu và các tiết mục biểu diễn, khoảnh khắc cậu bé Đẳng Đẳng có mặt bên gia đình lại trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội.

Trước đây, Đẳng Đẳng thường được nhận xét có nhiều nét giống bố Đặng Siêu. Tuy nhiên, trong lần lộ diện này, cậu bé gây bất ngờ với chiều cao khoảng 1m82 cùng đường nét gương mặt thanh tú, thừa hưởng nhiều nét từ mẹ Tôn Lệ. Ở tuổi thiếu niên, con trai cặp sao đã cao vượt trội, đứng cạnh mẹ càng làm nổi bật vóc dáng của cậu.

Một chi tiết nhỏ trong loạt ảnh gia đình cũng nhận được nhiều lời khen. Khi chụp hình cùng mẹ và em gái Tiểu Hoa, Đẳng Đẳng chủ động hơi cúi người xuống để mọi người đứng cạnh nhau hài hòa hơn. Hành động tự nhiên này khiến nhiều khán giả nhận xét cậu bé có vẻ ngoài chững chạc, lịch thiệp và khá tinh tế.

Là con của 2 nghệ sĩ nổi tiếng, Đẳng Đẳng từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm của công chúng. Mỗi lần xuất hiện, ngoại hình của cậu thường trở thành chủ đề bàn luận, đặc biệt là khi cư dân mạng có dịp so sánh những đường nét được thừa hưởng từ bố mẹ. Trong khi em gái Tiểu Hoa được nhận xét có vẻ ngoài mềm mại, đáng yêu giống Tôn Lệ, Đẳng Đẳng lại gây ấn tượng với gương mặt sáng và vóc dáng cao ráo.

Dù vậy, điều khiến nhiều người chú ý không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở lựa chọn của cậu bé. Có bố mẹ là cặp sao quyền lực nhất nhì Cbiz hiện nay và sở hữu nhiều lợi thế nếu bước chân vào làng giải trí, Đẳng Đẳng được cho là không mấy hứng thú với sự nổi tiếng. Sở thích của cậu chủ yếu xoay quanh bóng rổ thay vì những hoạt động liên quan đến nghệ thuật hay showbiz.

Việc Đẳng Đẳng hạn chế xuất hiện trước truyền thông cũng khiến hình ảnh của cậu càng được quan tâm mỗi khi có dịp lộ diện. Không ít netizen cho rằng cậu có ngoại hình đủ nổi bật để thử sức với công việc người mẫu hoặc diễn viên, nhưng bản thân lại không có ý định tận dụng lợi thế gia đình để tìm kiếm sự chú ý.

Trên thực tế, ngoại hình của con cái nghệ sĩ thường trở thành đề tài so sánh với bố mẹ. Trường hợp con trai Trần Hồng hay con trai Tưởng Cần Cần từng được đưa ra bàn tán khi công chúng đặt kỳ vọng quá lớn vào diện mạo của các sao nhí. Chỉ có điều, những nhận xét này cũng cho thấy áp lực không nhỏ mà con cái người nổi tiếng phải đối mặt, khi ngay cả ngoại hình cũng dễ trở thành chủ đề bị đánh giá.

Với Đẳng Đẳng, sự quan tâm của khán giả có lẽ càng rõ rệt bởi cậu không thường xuyên xuất hiện trước ống kính. Dẫu vậy, Đặng Siêu và Tôn Lệ dường như không có ý định định hướng con theo con đường nghệ thuật. Thay vì tận dụng danh tiếng để đưa con đến gần công chúng, cả 2 để cậu có không gian riêng và tự lựa chọn sở thích.

Tại sự kiện lần này, Đặng Siêu cũng không có phản ứng quá phô trương khi nhìn thấy con trai dưới khán đài. Nam diễn viên chỉ vui vẻ ra hiệu về phía Đẳng Đẳng, giữ cho khoảnh khắc gia đình diễn ra tự nhiên thay vì biến con thành tâm điểm trên sân khấu.

Đặng Siêu và Tôn Lệ đều có sự nghiệp riêng bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian cho các con và những dịp sum họp gia đình. Đẳng Đẳng có thể tiếp tục nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, song việc cậu không muốn gia nhập showbiz cũng là lựa chọn đáng được tôn trọng. Với một thiếu niên lớn lên giữa ánh đèn sân khấu và sự quan tâm của truyền thông, được theo đuổi sở thích riêng, chơi bóng rổ và có cuộc sống bình thường có lẽ đã là điều quan trọng nhất.