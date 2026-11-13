Con trai Đan Trường ca hát thế nào trước khi sang Hàn Quốc thi show quốc tế?

Mới đây, Thiên Từ (9 tuổi), con trai ca sĩ Đan Trường xác nhận góp mặt trong chương trình thực tế Trung Quốc Hello Star Class 2026, ghi hình tại Hàn Quốc ngày 11/11.

Theo nhà sản xuất, Hello Star Class là chương trình giải trí kết hợp du học trải nghiệm, mang đến cho người tham gia cơ hội giao lưu, tương tác với những nhân vật nổi tiếng. Show được phát sóng trên nền tảng video trực tuyến tại Trung Quốc.

Thiên Từ (9 tuổi), con trai ca sĩ Đan Trường xác nhận góp mặt trong chương trình thực tế Trung Quốc Hello Star Class 2026.

Chương trình có sự hợp tác của SM Universe (SMU) – học viện trực thuộc công ty giải trí SM Entertainment (Hàn Quốc), tọa lạc tại quận Gangnam, Seoul. Tại đây, các học viên, trong đó có Thiên Từ, được tiếp cận mô hình đào tạo nghệ sĩ K-pop, tham gia các buổi học về kỹ năng biểu diễn, giao tiếp với truyền thông và có cơ hội nhận chứng nhận từ SM.

Mathis Thiên Từ tập nhảy trong chương trình "Hello Star Class".

Đan Trường cũng đã động viên con trai: "Chúc con trai Mathis Thiên Từ của ba Trường sẽ có 10 ngày trải nghiệm tại Game Show Hello Star thật vui và đáng nhớ nhé! Ba và các cô chú luôn dõi theo, chờ tin vui từ con!"

Trước đó, hồi tháng 8, doanh nhân Thủy Tiên, mẹ của Thiên Từ, tiết lộ con trai đã vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ và buổi phỏng vấn trực tiếp kéo dài gần hai tiếng. Cậu bé được lựa chọn là một trong 15 đại diện khu vực Mỹ, thuộc nhóm thí sinh từ 8 đến 25 tuổi.

Mathis Thiên Từ sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc, được nhiều khán giả nhận xét thừa hưởng tố chất nghệ thuật cùng phong thái biểu diễn tự tin từ bố - ca sĩ Đan Trường.

Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé đã thường xuyên được bố cho tiếp xúc với âm nhạc, làm quen với sân khấu và máy quay.

Thiên Từ từng nhiều lần xuất hiện trong các video ca nhạc, chương trình biểu diễn hoặc song ca cùng bố những ca khúc quen thuộc như "Tình đơn phương", "Đi về nơi xa" và liên khúc "Sử ca".

Bé Thiên Từ nhiều song ca trên sân khấu cùng ba Đan Trường.

Dù còn ít tuổi, cậu bé khá mạnh dạn khi đứng trước khán giả, không quá rụt rè trước ống kính và có thể phối hợp biểu diễn cùng bố một cách tự nhiên. Một điểm đáng chú ý là Thiên Từ vẫn duy trì khả năng hát tiếng Việt khá rõ ràng dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ.

Bên cạnh giọng hát, bé còn thể hiện sự hào hứng với vũ đạo, nhảy múa và những tiết mục mang màu sắc trẻ trung, hiện đại. Cậu từng gây chú ý khi thể hiện các động tác nhảy theo ca khúc See tình, cho thấy sự linh hoạt và khả năng bắt nhịp với âm nhạc.

Theo những hình ảnh được gia đình chia sẻ, Thiên Từ có xu hướng biểu diễn tự nhiên, biết tương tác với người đối diện và thể hiện thần thái khá tự tin so với lứa tuổi. Để khuyến khích sở thích của con, bố mẹ tạo điều kiện cho bé học hát, học đàn và tiếp xúc với nhiều hoạt động nghệ thuật khác nhau.

Thiên Từ thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật và có ngoại hình ngày càng giống ba Đan Trường.

Đặc biệt, việc được lựa chọn tham gia Hello Star Class 2026, chương trình kết hợp trải nghiệm và đào tạo kỹ năng biểu diễn tại Hàn Quốc, mở ra cơ hội để Thiên Từ tìm hiểu sâu hơn về môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, tiếp cận các phương pháp huấn luyện trình diễn theo phong cách K-pop.

Dù đã ly hôn, Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên giữ mối quan hệ tốt để cùng nuôi dạy con trai.

Tuy nhiên, dù con trai có sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, Đan Trường từng chia sẻ anh không đặt nặng chuyện Thiên Từ phải nối nghiệp ca hát. Nam ca sĩ muốn con được phát triển sở thích một cách tự nhiên, đồng thời ưu tiên việc học và tôn trọng lựa chọn của bé khi trưởng thành.