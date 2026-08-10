Con trai cựu Tổng thống Joe Biden tiết lộ bệnh tình của cha: Ung thư đã di căn, "rất đau đớn và suy nhược nghiêm trọng"

Hunter Biden, con trai cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, mới đây tiết lộ bệnh ung thư tuyến tiền liệt của cha ông đã di căn đến xương và các bộ phận khác trong cơ thể. Theo Hunter Biden, căn bệnh khiến cựu tổng thống phải chịu nhiều đau đớn và suy nhược nghiêm trọng, trong khi gia đình vẫn luôn đồng hành cùng ông trong quá trình điều trị.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình BBC Newsnight, Hunter Biden lần đầu chia sẻ khá thẳng thắn về tình trạng sức khỏe hiện tại của cha. Theo ông, bệnh ung thư của Joe Biden không chỉ giới hạn ở tuyến tiền liệt mà đã lan đến xương và những bộ phận khác trong cơ thể.

Hunter Biden (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) - Ảnh: Getty

Hunter Biden mô tả tình trạng của cha là “rất đau đớn” và “rất suy nhược”. Ông cũng thừa nhận việc chứng kiến người thân chống chọi với ung thư là điều đặc biệt khó khăn đối với gia đình. “Ung thư thực sự rất khó chữa. Thật buồn khi phải chứng kiến cảnh đó”, Hunter Biden nói.

Dù đang đối mặt với bệnh tật, Hunter Biden cho biết cha ông vẫn giữ vai trò là chỗ dựa tinh thần của gia đình. Anh dành nhiều lời ca ngợi cho Joe Biden, gọi ông là “người cha tuyệt vời nhất, người chồng tuyệt vời nhất, người ông tuyệt vời nhất”, đồng thời nhấn mạnh cựu tổng thống vẫn là trụ cột của gia đình Biden.

Cựu tổng thống Joe Biden phát hiện ung thư sau những triệu chứng về đường tiết niệu

Joe Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt vào tháng 5/2025, sau khi xuất hiện các triệu chứng liên quan đến đường tiết niệu. Các bác sĩ khi đó phát hiện một khối u ở tuyến tiền liệt. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy ung thư đã di căn đến xương ngay tại thời điểm được chẩn đoán.

Thông tin này được công bố chỉ vài tháng sau khi Joe Biden rời Nhà Trắng. Ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào tháng 1/2025.

Theo chia sẻ của cựu đệ nhất phu nhân Jill Biden, trước khi được chẩn đoán, chồng bà thường xuyên gặp tình trạng phải thức dậy nhiều lần trong đêm để đi vệ sinh.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tiếp tục điều trị và chống chọi với căn bệnh ung thư - Ảnh: Getty

Trong cuộc phỏng vấn ngày 5/8 với chương trình Let's Talk Off Camera With Kelly Ripa của SiriusXM, Jill Biden cho biết có những đêm Joe Biden phải đi vệ sinh tới 7 lần.

Tình trạng này vẫn kéo dài sau khi Joe Biden và Jill Biden rời Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Jill Biden cho biết bà đã nhiều lần thúc giục chồng đi kiểm tra và tìm kiếm thêm sự chăm sóc y tế khi các triệu chứng không thuyên giảm.

Theo cựu đệ nhất phu nhân, quá trình điều trị ung thư không diễn ra trong thời gian ngắn mà đòi hỏi người bệnh phải được theo dõi và kiểm tra thường xuyên. “Chúng tôi phải liên tục theo dõi tình trạng sức khỏe, cứ ba tháng lại kiểm tra, xét nghiệm và dùng thuốc”, Jill Biden chia sẻ.

Bà cho rằng với những gia đình từng có người thân mắc ung thư, hành trình này là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng hành, theo dõi và chăm sóc liên tục.

Điều trị kéo dài, gia đình tiếp tục theo dõi

Sau khi công bố chẩn đoán, Joe Biden từng cho biết ông cảm thấy khỏe và các bác sĩ kỳ vọng việc điều trị sẽ mang lại kết quả tích cực. Theo những thông tin được công bố trước đó, cựu tổng thống được điều trị bằng xạ trị kết hợp liệu pháp hormone, trong đó quá trình xạ trị bắt đầu từ tháng 10/2025.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới nhất với BBC, Hunter Biden không tiết lộ cụ thể ung thư đã di căn đến những cơ quan nào ngoài xương. Ông cũng không cho biết liệu các bác sĩ có thay đổi phác đồ điều trị hay đưa ra đánh giá mới về tình trạng sức khỏe của cha mình hay không.

Khi ung thư tuyến tiền liệt đã di căn, việc điều trị thường phức tạp hơn so với trường hợp bệnh còn khu trú tại tuyến tiền liệt. Xương là một trong những vị trí thường bị ảnh hưởng khi căn bệnh lan rộng và tình trạng này có thể gây đau đớn, hạn chế vận động, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Sức khỏe của Joe Biden đặc biệt được quan tâm khi ông hiện 83 tuổi. Bên cạnh tuổi tác, gia đình cựu tổng thống cũng từng trải qua những mất mát liên quan đến ung thư.

Beau Biden, con trai cả của ông, qua đời năm 2015 ở tuổi 46 sau thời gian chống chọi với ung thư não. Jill Biden từng nhiều lần nhắc lại trải nghiệm này khi chia sẻ về hành trình điều trị ung thư của gia đình.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Hunter Biden không đưa ra dự đoán về khả năng hồi phục hay tiên lượng của cha. Thay vào đó, ông tập trung nói về những khó khăn mà Joe Biden đang trải qua và sự đồng hành của gia đình trong quá trình điều trị.

Hiện Joe Biden vẫn được theo dõi và điều trị. Gia đình chưa công bố thêm thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông, cũng như chưa cho biết liệu phác đồ điều trị có được điều chỉnh sau khi căn bệnh được xác định đã di căn thêm hay không.

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư phổ biến ở nam giới tại Mỹ. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, khoảng 1/8 nam giới tại nước này sẽ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt trong suốt cuộc đời.

Trong trường hợp của Joe Biden, căn bệnh đã được phát hiện khi ung thư đã di căn đến xương. Điều này khiến quá trình điều trị và kiểm soát bệnh trở thành một hành trình lâu dài, đòi hỏi người bệnh phải được theo dõi thường xuyên và điều trị liên tục.

Nguồn: usatoday, ms