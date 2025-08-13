Con trai Cục trưởng Xuân Bắc - Bi Béo đóng vest bảnh bao, bắn rap cực cháy nhưng netizen lại hài hước nhận xét: Chắc kèo mượn áo của bố

Tối 12/8, Bi Béo – con trai thứ hai của NSND Xuân Bắc – gây bất ngờ khi chính thức debut rapper với nghệ danh Thiên Ngự Nguyên, tung MV T9 kết hợp cùng producer Ngô Hạo. MV có cảnh quay mang màu sắc đường phố đơn giản.

Không còn là 1 Bi Béo hài hước của Bố ơi mình đi đâu thế năm nào, Bi Béo giờ xuất hiện với nghệ danh Thiên Ngự Nguyên với vibe rapper hoàn toàn mới.

MV debut của Bi Béo - T9

Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen ngợi cho MV của Bi Béo từ hình ảnh cho tới màu sắc âm nhạc. Nhiều người cho rằng MV của Bi Béo mang sự liên tưởng tới hình ảnh của nhiều rapper thành danh khác: "MCK mà nó Obito nhưng cũng rất Vsoul".

"Khá hay đó chứ, mình thích Bi sống thật với cảm xúc, bạn bè và sáng tạo của mình như thế này nhé. tuổi trẻ hãy cứ sống thật vui tươi, làm điều mình thích, tự do với âm nhạc hay bất cứ điều gì mình muốn", một netizen bình luận.

Nhiều người còn hài hước nói rằng MV này chắc chắn đã được bố Xuân Bắc duyệt.

Điều thú vị là trong MV cũng có con trai đầu của Cục trưởng Xuân Bắc là Khánh Minh. Chỉ sau 14 tiếng chính thức ra mắt, MV của Bi Béo đã thu về gần 20k lượt view, một khởi đầu đáng khích lệ với một gương mặt mới hoàn toàn trong rap.

Bên cạnh những lời khen vẫn có nhiều góp ý dành cho MV debut của Bi Béo. Theo nhiều người Bi Béo cần nên phát âm rõ lời hơn. Một số bình luận: "Hay, MV đẹp nhưng rap rõ lời hơn nhé Bi Béo"; "Sau gắn phụ đề vào nhé"...

Ngoài ra còn nhiều bình luận hài hước góp ý cho ngoại hình và trang phục của "nam rapper" mới nhú. Nhiều người còn nói đùa rằng "chắc kèo Bi Béo mặc áo vest của bố Xuân Bắc"; "cạo râu đi Bi Béo ơi".

Bi Béo ngày nào nay đã lớn

Dù nhận được nhiều ý kiến khác nhau nhưng với một gương mặt mới hoàn toàn trong rap, T9 được xem là màn chào sân giàu năng lượng, đúng tinh thần “thử là làm” của thế hệ Gen Alpha – thế hệ không ngại thử sức và bứt phá khỏi khuôn mẫu.

Tên thật là Nguyễn Nhật Võ Nguyên, sinh năm 2009, Bi Béo đã quen mặt khán giả từ khi còn nhỏ qua các chương trình truyền hình cùng bố như Bố ơi mình đi đâu thế. Từng gây chú ý khi hát trong liveshow của Quốc Thiên, hiện ở tuổi 16, cậu đã trở thành chàng trai cao lớn, phong thái tự tin và đĩnh đạc.