Con trai cả của Jennifer Phạm: Là thủ khoa trung học, đánh piano thần sầu, nhưng tính cách này mới là điều khiến bố mẹ tự hào nhất

Mới đây, Hoa hậu Jennifer Phạm đã vui mừng chia sẻ một thông tin trên trang cá nhân. Theo đó, con trai lớn của cô - cậu bé Bảo Nam vừa đạt được thành tích học tập khủng bên Mỹ. Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 viết: "Nay anh thanh niên đi nhận bằng tốt nhiệp và được vinh danh thủ khoa trung học cơ sở (lớp 6 - 8) với số điểm tuyệt đối cho cả 3 năm học. Quá tự hào luôn! Love you so much Bảo Nam của Mẹ! See you real soon".

Qua hình ảnh Jennifer Phạm chia sẻ, có thể thấy Bảo Nam đã lớn phổng phao, khuôn mặt có nhiều đường nét trưởng thành, chững chạc thấy rõ. Phía dưới bài đăng của Jennifer, rất nhiều người thân, bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến gia đình cô.

Bảo Nam mới đạt thành tích học tập khủng.

Người đẹp sinh năm 1985 cũng chia sẻ thêm một số thông tin với báo chí. Cô cho bé biết, Bảo Nam từ bé đã học rất giỏi và còn rất tự giác trong việc học.

Được biết, Bảo Nam không chỉ học giỏi mà còn rất đa tài, biết chơi nhiều môn thể thao và còn có tài năng nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, Bảo Nam đã được học võ Vovinam, piano,... Bảo Nam chơi piano rất tốt, từng nhiều lần biểu diễn ở trường nhưng không có ý định nối nghiệp bố mẹ hoạt động nghệ thuật. Cậu bé yêu thích các môn khoa học và thường mày mò, tìm hiểu về thiết bị công nghệ hiện đại.

Bảo Nam đánh piano rất tốt.

Trong cuộc sống hàng ngày, cậu nhóc cũng được bố mẹ nuôi dạy vô cùng cẩn thận. Dù bố mẹ đã ly hôn nhưng Bảo Nam không bị thiếu thốn tình thương. Cậu bé luôn được cả bố và mẹ quan tâm, đồng hành trên mọi chặng đường trưởng thành. Quang Dũng và Jennifer Phạm rất đồng lòng trong quan điểm nuôi dạy con. Quang Dũng từng chia sẻ, cả hai thường xuyên trao đổi để chọn ra hướng tốt nhất cho Bảo Nam.

"Bảo Nam càng lớn càng hiểu chuyện. Thời hiện đại, mọi thứ rất nhẹ nhàng chứ không còn những cảnh "mẹ ghẻ con chồng" như hồi xưa nữa. Quan trọng nhất là bé hiểu bố mẹ luôn yêu thương và lo lắng cho con vô điều kiện.

Nhà tôi ở Mỹ và nhà bà ngoại bé rất gần nhau, lái xe mất 5 – 10 phút là đến thôi. Vì thế, tôi không quá lo nghĩ chuyện đi diễn xa, ít thời gian gần con", Quang Dũng từng chia sẻ trong một lần trả lời phỏng vấn.

Bảo Nam sống với mẹ nhiều hơn nhưng vẫn luôn được bố sát sao dạy dỗ, đặc biệt là chuyện giáo dục giới tính. Lo lắng cho con nhưng Quang Dũng lại rất cởi mở. Anh cho biết, bản thân không cấm cản chuyện tình cảm của con ở độ tuổi dậy thì bởi đó là chuyện hết sức tự nhiên. Bởi ông bố nổi tiếng cho rằng, việc cấm đoán quá mức có thể khiến con cái vì ức chế mà sinh ra tâm lý chống đối.

Với nhiều ông bố, thấy con mình thân thiết với bố dượng có lẽ không phải trải nghiệm vui vẻ. Tuy nhiên Quang Dũng lại khá cởi mở và vui khi thấy Bảo Nam có thêm người quan tâm. "Thấy con vui, người bố cũng phải vui theo chứ sao lại chặn đứng niềm vui của con bằng chuyện này chuyện kia?", nam ca sĩ cho hay.

Quang Dũng cũng từng chia sẻ về tính cách của con trai khiến nhiều người phải ngợi khen. Theo đó, Bảo Nam từng được bố mẹ cho đi học võ để vừa khỏe mạnh vừa biết bảo vệ bản thân. Tuy nhiên đến lúc học, khi được thầy cho bắt cặp đấu tay đôi thì cậu nhóc lại nhất quyết không chịu.

"Cháu bảo sợ đánh bạn đau. Tôi cũng mừng vì Bảo Nam là đứa trẻ rất biết suy nghĩ, sâu sắc, tự lập, có kỷ cương và học cũng giỏi nữa. Nhưng mừng nhất con mình là đứa trẻ sống có đạo đức".

