Con trai bị bắt cóc từ năm 2 tuổi, 32 năm sau mới tìm thấy, điều anh nói trong ngày đoàn tụ khiến nhiều người suy ngẫm

Mới đây, câu chuyện về một gia đình ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đoàn tụ với người con trai bị bắt cóc sau 32 năm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Theo thông tin được đăng tải, vụ việc xảy ra vào dịp Tết năm 1988. Hôm đó, vợ chồng ông Ngũ Tiên Chí và bà Ngô Chính Huệ đang trông coi cửa hàng thì cậu con trai mới 2 tuổi tên Ngũ Giang chơi gần đó. Chỉ trong vài phút người mẹ quay đi làm việc, đứa trẻ đã biến mất.

Gia đình lập tức huy động người thân, hàng xóm chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng không thu được bất kỳ manh mối nào. Theo lời kể của người nhà, mỗi khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc trên phố, người mẹ đều chạy tới xem với hy vọng đó là con mình.

Biến cố ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả gia đình ông Ngũ và bà Ngô. Dù công việc kinh doanh sau này ngày càng phát đạt, gia đình có điều kiện kinh tế khá giả hơn, thậm chí các con khác đều học tập thành công nhưng nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi ngoai trong họ. Người mẹ nhiều lần tự trách bản thân vì đã rời mắt khỏi con chỉ trong ít phút. Suốt hơn 30 năm, hai vợ chồng vẫn kiên trì tìm kiếm, không bỏ qua bất kỳ thông tin nào về trẻ bị bắt cóc.

Trong khi đó, Ngũ Giang sau khi bị bắt cóc đã bị bán tới một gia đình ở tỉnh Hà Bắc. Theo thông tin được chia sẻ, gia đình nuôi anh có hoàn cảnh khó khăn. Anh phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp việc đồng áng, chăn nuôi và làm nhiều công việc nặng nhọc. Cuộc sống thiếu thốn khiến anh không có cơ hội học hành hay phát triển như nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Dù vậy, từ nhỏ Ngũ Giang luôn có cảm giác mình không thuộc về gia đình này. Mang trong mình nhiều nghi ngờ về thân thế, anh từng chủ động đến cơ quan chức năng lấy mẫu ADN với hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được gia đình ruột.

Năm 2020, thông qua sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và cơ sở dữ liệu ADN, gia đình ông Ngũ Tiên Chí nhận được thông tin về một người đàn ông ở Hà Bắc có hoàn cảnh rất giống người con trai Ngũ Giang thất lạc năm xưa. Kết quả giám định huyết thống sau đó xác nhận hai bên có quan hệ cha mẹ - con.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, cuộc gặp đầu tiên giữa đôi bên chỉ diễn ra qua cuộc gọi video. Hình ảnh người mẹ bật khóc nức nở còn người con liên tục an ủi: "Con vẫn ổn" khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Đến năm 2021, gia đình họ Ngũ mới chính thức tổ chức lễ nhận thân. Ngày cậu con trai thất lạc trở về, rất đông người dân địa phương có mặt chứng kiến. Trong khoảnh khắc đoàn tụ, Ngũ Giang quỳ xuống trước cha mẹ, còn bà Ngô Chính Huệ vừa khóc vừa đút cho con bát mì đoàn viên.

Ông Ngũ Tiên Chí cũng chuẩn bị sẵn một sợi dây chuyền vàng để đeo lên cổ con trai. Theo chia sẻ từ phía gia đình, đó không phải món quà phô trương vật chất mà là cách ông muốn bù đắp phần nào những mất mát mà con đã phải chịu suốt hơn 30 năm.

Sau khi đoàn tụ, điều khiến gia đình đau lòng không phải chỉ là khoảng thời gian xa cách mà còn là cuộc sống của Ngũ Giang. Nếu gia đình ruột thịt ngày càng khá giả thì Ngũ Giang từ khi bị bắt cóc lại lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, nhiều năm chỉ sống bằng nghề trồng và bán rau ở nông thôn. Anh chưa lập gia đình và cũng không có nhiều cơ hội thay đổi cuộc sống.

Tuy nhiên, Ngũ Giang không hề oán trách. Anh cho biết vẫn muốn duy trì mối quan hệ với cha mẹ nuôi bởi dù hoàn cảnh thế nào, họ cũng là những người đã nuôi mình khôn lớn.

"Tôi không muốn cắt đứt hoàn toàn với gia đình nuôi. Hy vọng mọi người có thể hiểu cho lựa chọn của tôi", anh chia sẻ. May mắn là quyết định ấy của anh cũng nhận được sự tôn trọng từ cha mẹ ruột.

Sau khi được chia sẻ lại, câu chuyện nhận về hàng chục nghìn bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ xúc động trước hành trình tìm con kéo dài hơn ba thập kỷ của gia đình ông Ngũ bà Ngô. Không ít ý kiến cho rằng điều quý giá nhất không phải là điều kiện kinh tế hay món quà người cha chuẩn bị, mà là việc cả gia đình cuối cùng vẫn có cơ hội ôm nhau sau 32 năm chờ đợi.

Bên cạnh đó, vụ việc cũng khiến nhiều phụ huynh nhìn lại vấn đề bảo vệ trẻ nhỏ. Các chuyên gia giáo dục tại Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh rằng phần lớn các vụ trẻ bị lạc hoặc bị bắt cóc đều xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn khi người lớn chỉ rời mắt vài phút. Vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý không để trẻ nhỏ chơi một mình ở nơi đông người, chủ động dạy con ghi nhớ thông tin liên lạc của gia đình, biết tìm đến lực lượng chức năng hoặc người mặc đồng phục khi cần giúp đỡ, đồng thời giáo dục trẻ không đi theo người lạ dù được hứa hẹn quà bánh hay bất kỳ lời mời hấp dẫn nào.

Bởi chỉ một khoảnh khắc mất cảnh giác cũng có thể để lại những khoảng trống không gì bù đắp được trong cuộc đời của cả cha mẹ lẫn con cái. Với gia đình ông Ngũ Tiên Chí, họ may mắn có được ngày đoàn tụ sau 32 năm. Nhưng không phải gia đình nào cũng có cơ hội viết nên một cái kết như vậy.

Theo Sohu