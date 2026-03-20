Con trai 9X nhà Bầu Hiển chính thức trúng cử HĐND TP Hà Nội

TP. Hà Nội vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đáng chú ý, trong danh sách này có ông Đỗ Vinh Quang, 31 tuổi, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội. Ông Quang là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập Tập đoàn T&T.

Trước đó tại buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 30, gồm các xã Mê Linh, Quang Minh, Tiến Thắng và Yên Lãng, ông Quang cho biết, với vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, ông sẽ phối hợp triển khai các chương trình bóng đá học đường theo hướng bài bản, có lộ trình huấn luyện rõ ràng, tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức chuyên môn; đồng thời tuyển chọn, đào tạo năng khiếu ngay tại địa phương.

"Tôi mong muốn từ những sân bóng tại các xã sẽ có thêm những em nhỏ được đào tạo bài bản và có cơ hội phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí là tuyển thủ quốc gia trong tương lai"- ông Vinh Quang nêu rõ.

Trao đổi về một số vấn đề cử tri quan tâm trong khu vực kinh tế tư nhân, ông Đỗ Vinh Quang cho biết Bộ Chính trị đã ban hành nhóm các nghị quyết trụ cột. Trong đó, có Nghị quyết 68 ngày 4-5-2025 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó nghị quyết khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, với vai trò là Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của TP Hà Nội, ông Vinh Quang nhận thấy khu vực kinh tế tư nhân vẫn đang đối mặt với không ít thách thức.

Để sớm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết 68 đã đề ra, theo ông Vinh, cần tiếp tục có những kiến nghị và giải pháp đồng bộ từ cả trung ương và chính quyền địa phương, trong đó có TP Hà Nội. Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ rào cản để doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận công bằng các nguồn lực như đất đai, tín dụng, hạ tầng và các chính sách thuế phí.

Xây dựng cơ chế hỗ trợ các nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt đối với những ngành then chốt có vai trò động lực và đòi hỏi nguồn vốn lớn như hàng không, logistics, năng lượng hay hạ tầng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng dữ liệu quốc gia và tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Những giải pháp này nếu được triển khai hiệu quả sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển, qua đó mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.