Cơn sốt của giới trẻ yêu nghệ thuật gọi tên "Chocopie Đậm Tình Việt Nam"

Thông tin về cuộc thi được chia sẻ rộng rãi và thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn, hội nhóm

Chỉ sau 2 tuần phát động, cuộc thi đã có được hơn 500 lượt chia sẻ, hơn 1.5N lượt tương tác cùng hàng trăm lượt thảo luận liên quan đến cuộc thi trên mạng xã hội



Theo đó, thời gian nộp bài thi diễn ra từ 26/4/2024 đến hết ngày 26/05/2024. Các bài tham dự sẽ được trải qua 2 vòng.

Vòng 1 từ 27/05/2024 đến 02/06/2024, ban giám khảo chuyên môn sẽ đánh giá các tiêu chí dựa trên thang điểm 10 bao gồm: Chủ đề, yếu tố thương hiệu, tính sáng tạo, tính khả thi về mặt in ấn, từ đó chọn ra 08 tác phẩm dự thi xuất sắc nhất tham gia tiếp vào vòng 2.

Ở vòng 2, từ ngày 20/6/2024 đến 04/07/2024. Các bài dự thi sẽ chính thức bước vào giai đoạn cạnh tranh gay cấn nhất. Tám tác phẩm xuất sắc từ vòng 1 sẽ được in trên bao bì thương mại và phân phối ở siêu thị chỉ định để theo dõi kết quả bán hàng trong vòng 2 tuần từ 20/06 đến 04/07/2024. Cũng trong thời gian này, cổng bình chọn online cho 8 tác phẩm xuất sắc nhất để tìm ra top 2 chung cuộc cũng được mở trên fanpage Orion Vietnam. Kết quả cuối cùng được tính dựa trên tổng kết quả của hai hạng mục nêu trên.

Không chỉ các nghệ sĩ trẻ, các bậc phụ huynh cũng rất hào hứng mong muốn cho các bé nhỏ được tham gia để thể hiện tài năng cũng như tình cảm dành cho ChocoPie.

Nói về cuộc thi, đại diện nhãn hàng bánh ChocoPie cho biết, mọi người trong Ban tổ chức cảm thấy rất tuyệt vời và vô cùng trân trọng khi nhận về những tác phẩm dự thi đầy tâm huyết và tình cảm của các bạn trẻ artist gửi về từ khắp nơi trên cả nước.

Cuộc thi cũng nhận về khá nhiều những câu hỏi quan tâm của các bạn artist liên quan đến hình thức dự thi như: Vẽ tay, vẽ nước, vẽ kiểu manga... Và để phát huy tối đa sự đa dạng và cá tính sáng tạo của các bạn trẻ, Ban tổ chức đã mở rộng toàn bộ hình thức dự thi, không có bất cứ giới hạn nào trong sự sáng tạo.

ChocoPie 50 năm - một trái tim tròn qua nét vẽ mộc trong bộ ảnh độc quyền từ Orion

Các tiêu chí của tác phẩm dự thi: Các tác phẩm cần thể hiện được 3 yếu tố cốt lõi bao gồm: Logo thương hiệu ChocoPie; Hình ảnh bất kỳ về sản phẩm bánh ChocoPie (có thể là hộp bánh, gói bánh, chiếc bánh); Và điểm quan trọng nhất không thể thiếu đó là thể hiện chất ‘Tình’ trong văn hóa của người Việt.



Đối với người Việt Nam, ‘Tình’ là một trong những nét văn hóa rất được coi trọng. ‘Tình’ không chỉ được thể hiện trong cách suy nghĩ, cách ứng xử, lời ăn tiếng nói mà còn thể hiện theo nhiều hành động khác nhau. Giống như thông điệp mà ChocoPie đã truyền tải xuyên suốt những năm qua. ChocoPie Tình, không chỉ là tình anh em, tình ông cháu, tình cha mẹ, tình bạn, tình yêu mà còn là tình làng nghĩa xóm… Mong rằng thông qua cuộc thi này, thông điệp ‘tình’ này lại càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết, đặc biệt trong thời đại công nghệ số phát triển như hiện tại.

Cuộc thi với tổng giá trị giải thưởng lên đến 150 triệu đồng. Hai giải nhất, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng tiền mặt, 5 thùng bánh ChocoPie in độc quyền tác phẩm dự thi của tác giả, và đặc biệt, tác phẩm sẽ được lựa chọn để in trên bao bì sản phẩm bánh ChocoPie trong giai đoạn tiếp theo. Sáu giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng tiền mặt và 5 thùng bánh ChocoPie in độc quyền tác phẩm dự thi của tác giả. Theo dõi thông tin chi tiết cuộc thi ngày fanpage Orion Việt Nam và tham gia ngay!

ChocoPie có mặt lần đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 1974, 20 năm sau đó - năm 1995 bánh ChocoPie lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Năm 2008 một TVC quảng cáo được phát trên sóng truyền hình quốc gia đã đánh dấu một kỷ nguyên mới của bánh ChocoPie tại Việt Nam. Thông điệp ‘ Tình như ChocoPie’ cũng từ đó được biết đến và giúp nhãn hàng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Ngoài ChocoPie, hiện Orion đang sở hữu hơn 70 dòng sản phẩm bánh kẹo chất lượng. Năm 2023, Orion ra mắt sản phẩm sữa, định hướng trở thành doanh nghiệp thực phẩm tốt cho sức khỏe hàng đầu tại Việt Nam.