Con rể cầm dao truy sát cả nhà vợ khiến 4 người thương vong

Đối tượng Bùi Văn Phiên.

Khoảng 15h30 ngày 25/8, trên địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ án mạng. Vào thời điểm trên, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Bùi Văn Phiên (SN 1984, ngụ xóm Trọng Phú) đã cầm dao truy sát nhiều người nhà vợ gồm: Bố mẹ vợ, chị vợ và con trai ruột.

Ông Bùi Văn Dảy (70 tuổi, bố vợ đối tượng), bà Bùi Thị Mai (65 tuổi, mẹ vợ) và chị Bùi Thị Tư (43 tuổi, chị vợ) bị Phiên chém nhiều nhát vào người, thương tích nặng được đến Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc cấp cứu. Đến 16h40 cùng ngày, bà Bùi Thị Mai tử vong.

Vợ Phiên may mắn chạy thoát. Người con trai thấy bố chém mẹ và ông bà ngoại cố lao vào giằng lấy hung khí từ tay bố, cũng trúng phải nhát dao, bị thương nhẹ. Sau khi gây án, Phiên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: NLĐ)

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.



Hiện các lực lượng chức năng Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra và truy bắt nghi phạm.

Công an huyện Tân Lạc thông tin, khi gây án, đối tượng Phiên mặc áo màu xanh, quần tối màu. Ai biết thông tin về đối tượng trên hiện đang lẩn trốn ở đâu thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ qua số điện thoại trực ban Công an huyện Tân Lạc (02183834012).