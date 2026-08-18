Những bài Toán tiểu học đôi khi có thể khiến chính phụ huynh phải ngồi xuống tính lại vài lần. Có những câu nhìn qua tưởng như chỉ cần tính đúng kết quả là xong, nhưng khi xem kỹ cách trình bày, người lớn mới phát hiện bài làm còn có một yêu cầu khác mà mình đã bỏ qua từ lâu.

Mới đây, một phụ huynh tại Trung Quốc đã đăng ảnh bài kiểm tra Toán của con lên mạng xã hội và hỏi mọi người xem rốt cuộc học sinh đã sai ở đâu. Người mẹ cho biết đây là bài Toán lớp 3. Chị đã xem đi xem lại bài làm nhiều lần nhưng vẫn không hiểu vì sao con mình bị giáo viên trừ điểm dù kết quả cuối cùng hoàn toàn chính xác.

Theo đó, đề bài đưa ra một tình huống khá đơn giản: "Thang máy có giới hạn tải trọng 500 kg. Hiện bên trong đã có 302 kg hàng hóa và một nhân viên giao hàng nặng 75 kg. Hỏi thang máy còn có thể chở thêm bao nhiêu kg?".

Học sinh đã tính ra đáp án 123 kg.

Ở phần tính ngang, em viết phép tính "500-302-75=123". Kết quả hoàn toàn chính xác.

Sau đó, em tiếp tục trình bày phép tính theo dạng đặt tính dọc. Các con số 500, 302 và 75 được xếp thẳng hàng rồi thực hiện phép trừ liên tiếp, cuối cùng vẫn cho ra kết quả 123.

Thế nhưng lần này, giáo viên dùng bút đỏ khoanh phần đặt tính dọc và trừ học sinh 3 điểm.

Nhìn vào bài làm, nhiều người có lẽ cũng sẽ có phản ứng giống phụ huynh. Nếu 500-302-75 thực sự bằng 123, tại sao học sinh vẫn bị trừ điểm?

Bài Toán yêu cầu tính số kg hàng thang máy còn có thể chở thêm, học sinh tìm đúng đáp án 123 nhưng vẫn bị trừ điểm (Ảnh: HK01)

Hóa ra vấn đề không nằm ở kết quả mà nằm ở cách đặt tính.

Theo cách trình bày phép tính được dạy ở bậc tiểu học, phép trừ dạng đặt tính dọc cần thực hiện theo từng bước. Với bài này, học sinh có thể thực hiện 500-302 trước, được 198, sau đó lấy 198-75 và được 123.

Một cách khác là cộng tổng số hàng hóa và trọng lượng người giao hàng trước, tức 302+75=377, rồi lấy 500-377=123.

Trong khi đó, em học sinh lại xếp cả 500, 302 và 75 vào cùng một phép tính dọc rồi thực hiện liên tiếp hai phép trừ. Cách viết này khiến phép tính không được trình bày theo đúng cấu trúc mà học sinh đang được yêu cầu học.

Nói đơn giản, 500-302-75=123 là một biểu thức đúng về mặt tính toán, nhưng cách đặt ba số thành một phép tính dọc như trong bài làm lại không phải cách trình bày đúng theo quy tắc đặt tính mà giáo viên đang kiểm tra. Vì vậy, giáo viên không gạch đáp án 123 mà khoanh riêng phần đặt tính và trừ điểm. Đây cũng là chi tiết khiến nhiều phụ huynh sau khi nhìn kỹ mới hiểu được lý do.

Sau khi bức ảnh được chia sẻ, nhiều người thừa nhận ban đầu họ cũng không nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Có người cho rằng nếu học sinh đã hiểu bài, tính đúng và đưa ra đáp án chính xác thì việc trừ tới 3 điểm cho cách trình bày có phần quá nghiêm khắc.

Một số người còn thử tự làm lại phép tính rồi nhận ra mình cũng có xu hướng viết "500-302-75" theo cách tương tự. Với những người đã rời trường nhiều năm, quy tắc đặt tính từng được học từ tiểu học nay bỗng trở nên khá xa lạ.

Nhiều bình luận hài hước thừa nhận phải nhìn đi nhìn lại bài làm mới phát hiện ra lỗi:

- Không nói thì tôi cũng chẳng nhìn ra.

- Lớn rồi toàn dùng máy tính, giờ nhìn bài này cũng phải học lại tiểu học.

- 500-302-75 bằng 123 mà, nhìn mãi mới hiểu tại sao bị trừ.

Sẽ thật là sai lầm nếu cho rằng Toán tiểu học là đơn giản (Ảnh minh họa: Douyin)

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng việc giáo viên trừ điểm là có cơ sở nếu bài kiểm tra đang đánh giá kỹ năng đặt tính và thực hiện phép tính theo đúng quy trình. Ở bậc tiểu học, học sinh không chỉ được yêu cầu tìm ra đáp án mà còn phải học cách trình bày từng dạng phép tính.

Vì vậy, một bài làm có thể cho ra kết quả đúng nhưng vẫn mất điểm ở phần phương pháp nếu cách thực hiện không đúng với yêu cầu của bài học. Điều này cũng giải thích vì sao giáo viên chỉ khoanh phần đặt tính chứ không gạch đáp án 123.