Con học trường quốc tế thì hay tỏ thái độ và bắt nạt bạn nghèo? Bà mẹ Hà Nội "khoe" 1 tin nhắn đảo ngược mọi dị nghị

"Học trường quốc tế chắc là chảnh lắm?", "Bọn trẻ nhà giàu hay bắt nạt bạn nghèo?"... Những định kiến ấy dường như đã trở thành “bản án” mặc định mà nhiều người dành cho môi trường giáo dục cao cấp. Thế nhưng, đằng sau cánh cổng trường quốc tế, sự thật đôi khi lại ngọt ngào và tử tế đến mức làm ta phải bất ngờ.

Có một thực tế là không ít bậc phụ huynh đang nhìn nhận môi trường trường quốc tế qua lăng kính của những bộ phim truyền hình đẫm chất kịch tính. Hình ảnh những cậu ấm, cô chiêu tụ tập thành nhóm, dùng quyền lực đồng tiền để thao túng hay khinh khi bạn bè có gia cảnh thấp hơn đã ăn sâu vào tiềm thức nhiều người. Họ lo ngại rằng đây là lò luyện của sự kiêu ngạo, nơi những đứa trẻ chỉ biết hưởng thụ và đánh mất đi lòng trắc ẩn.

Thế nhưng, mẹ K.T, một phụ huynh ở Hà Nội có con theo học trường quốc tế từ năm 4 tuổi lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Chị chia sẻ rằng trong suốt nhiều năm qua, chị chưa từng gặp trường hợp nào trẻ con tỏ ra kiêu ngạo. Ngược lại, điều chị chứng kiến hằng ngày là những đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện, được giáo dục cẩn thận về cách cư xử tối thiểu: biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ và sẵn sàng xin lỗi khi làm sai.

Sức mạnh của sự tử tế qua một tin nhắn xin lỗi

Đoạn tin nhắn được người mẹ chia sẻ



Câu chuyện trở nên sống động hơn khi chị chia sẻ về bé T. bạn của con gái mình. Sau một buổi đi chơi về muộn khiến chị không hài lòng, bé T. đã trực tiếp xin lỗi ngay lúc ấy. Chưa dừng lại, khi về đến nhà, cô bé còn gửi một tin nhắn dài tràn đầy sự chân thành: "Cháu nhắn tin xin lỗi bác vì việc hôm nay cháu về muộn làm bác lo lắng… Cháu sơ ý quá… Cháu mong bác lượng thứ cho hai đứa… Cháu cảm ơn bác".

Khi người lớn chưa kịp hồi đáp vì bận rộn, cô bé 10 tuổi ấy lại lo lắng đến mức nhắn thêm: "Mong bác sẽ đọc ạ". Chị T. không giấu nổi sự cảm động: "Đọc những tin nhắn ấy mà mình vừa thương, vừa cảm thấy ấm lòng. Trẻ con được dạy chỉn chu, biết tôn trọng người khác và có trách nhiệm với hành động của mình... thực sự rất đáng trân trọng".

"Nhiều người hay hỏi mình: “Cho con học trường quốc tế thì các bạn có hay tỏ thái độ, khinh người hay bắt nạt bạn nghèo không?”. Có lẽ nhiều bố mẹ xem phim Hàn hơi nhiều nên bị ảnh hưởng, chứ S. học trường quốc tế từ 4 tuổi đến giờ, thực sự mình chưa bao giờ gặp trường hợp nào con trẻ tỏ ra kiêu ngạo. Hầu hết các con đều rất hiểu chuyện. Các bạn được giáo dục cẩn thận về cách cư xử, luôn biết cảm ơn khi được giúp và xin lỗi ngay khi làm điều gì chưa đúng.



Trong lúc chơi với nhau, bọn trẻ cũng rất lịch sự. Sang nhà bạn, muốn dùng món gì đều xin phép đàng hoàng. Được mời bữa cơm thì từ lúc ngồi ăn đến lúc ra về, các con luôn không quên cảm ơn chủ nhà.



Thực ra, môi trường quốc tế không chỉ dạy các con kiến thức mà còn rèn rất kỹ về thái độ sống. Từ việc xếp hàng, giữ trật tự, tôn trọng bạn bè cho đến việc biết bảo vệ quan điểm cá nhân mà không làm tổn thương người khác. Thầy cô tuyệt đối không quát mắng, luôn lắng nghe và hướng dẫn nhẹ nhàng, nên bọn trẻ cũng hình thành thói quen nói năng tử tế, cư xử đúng mực.



Các con lớn lên trong môi trường đó nên tự nhiên trở nên cởi mở, tôn trọng sự khác biệt và biết quan tâm tới cảm xúc của người khác. Mỗi lần chứng kiến cách bọn trẻ đối xử với nhau, mình thấy rõ đây là một không gian rất văn minh, nuôi dưỡng được những đứa trẻ tử tế và đầy lòng nhân ái - chứ không phải "lò nuôi gà công nghiệp" như nhiều người vẫn nghĩ", bà mẹ chia sẻ.

Chuyện giáo dục của gia đình hay môi trường?

Khi câu chuyện này được đăng tải, hàng loạt luồng ý kiến đa chiều đã bùng nổ trong cộng đồng mạng.

Một số ý kiến gay gắt cho rằng trẻ em học trường quốc tế rất vô duyên và thiếu sự giáo dục khi sử dụng dịch vụ công cộng, thậm chí kỳ thị những người lao động nghèo. Một ý kiến khác cho rằng môi trường quốc tế chỉ đánh giá được tài chính của bố mẹ chứ không quyết định tính cách trẻ thơ. Thậm chí có người còn khẳng định trẻ trường quốc tế thường “ngố tàu”, đôi khi vẫn có tình trạng văng tục hay bắt nạt bạn bè.

Nhiều bậc phụ huynh có con theo học trường quốc tế hay song ngữ lại cho rằng trẻ em ở đây thường rất lễ phép, quy củ và biết trước biết sau nhờ môi trường giáo dục từ nhà trường đến gia đình đều rất tốt. Thậm chí, một phụ huynh có con học trường công lập cấp 3 cũng khoe rằng các con ở lớp mình cũng có cách nhắn tin xin lỗi rất đáng yêu tương tự, chứng tỏ sự tử tế không phân biệt trường lớp.

Một bộ phận lớn độc giả cho rằng môi trường chỉ là một phần, yếu tố gia đình mới là cốt lõi. Nếu bố mẹ lịch sự, biết tôn trọng người khác thì con mới có thể học theo. Thái độ kỳ thị hay khinh người thường bắt nguồn từ chính gia đình chứ không ngôi trường nào dạy điều đó.

Dù là trường quốc tế hay trường công lập, sự tử tế của một đứa trẻ không tự nhiên mà có. Nó được tưới tẩm bởi sự giáo dục chỉn chu từ gia đình và sự văn minh từ môi trường xung quanh. Thay vì giữ những định kiến hẹp hòi, chúng ta nên ghi nhận những giá trị tốt đẹp mà các em đang nỗ lực thực hiện mỗi ngày như một lời xin lỗi chân thành trong tin nhắn gửi đến người lớn.

Sau cùng, một đứa trẻ tử tế là thành công lớn nhất của cả gia đình và nhà trường, dù đó là môi trường quốc tế đắt đỏ hay một ngôi trường công lập bình dị.