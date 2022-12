Con giáp vừa qua hạn Thái Tuế lại dính hạn Tam tai năm 2023

Tuổi Thân 2023 được đánh giá là khá bình lặng, ít sóng to gió lớn so với tử vi năm 2022. So với năm 2022, người tuổi Thân tuy không còn hạn Thái Tuế nhưng cũng vẫn còn hạn Tam tai, mặc dù mọi khía cạnh trong cuộc sống mang tính bình ổn hơn nhưng cũng chưa phải là tốt.

Sự nghiệp

Sang 2023, người tuổi Thân bước vào năm giữa Tam Tai nên sự nghiệp nhìn chung không có tiến triển rõ ràng. Trong năm này, quan hệ của bản mệnh với bạn bè, đối tác không thực sự hài hòa. Đôi bên không những mâu thuẫn với nhau vì quan điểm đối lập mà còn vì lợi ích.

Tuy nhiên, có một vài thời điểm trong năm, cát tinh Tử Vi xuất hiện đem tới cho con giáp này các cơ hội quý giá. Bản mệnh cần nhanh nhạy nắm bắt được thời cơ, củng cố địa vị của mình.

Tài lộc

Với người làm công ăn lương, các tranh cãi phát sinh là bước cản rất lớn. Việc làm ăn kinh doanh dừng ở mức bình ổn, nếu so với đối thủ thậm chí còn bị xem là thụt lùi.

Năm 2023, con giáp này dễ gặp rắc rối cần sử dụng tiền ngay lập tức. Cần đặc biệt cân đối thu chi, tránh vung tay quá trán kẻo lâm vào nợ nần.

Tình duyên

Chịu ảnh hưởng từ cục diện Tự Hình và hạn Tam Tai 2023 nên đường tình duyên cũng khá nhiều vướng mắc. Quan hệ vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, trục trặc bởi đôi bên có những quan điểm bất đồng.

Với người còn độc thân, dường như bạn chưa sẵn lòng mở cửa trái tim cho người khác. Lời khuyên đưa ra là cần hướng tới tâm thế tích cực hơn, hãy dũng cảm cho một người nào đó cơ hội, có thể đối phương sẽ là người giúp bạn bước qua quá khứ.

Sức khỏe

Dù không mắc bệnh tật nghiêm trọng nhưng con giáp này vẫn nên đề phòng các nạn tai nạn hay bất trắc bất ngờ. Bản mệnh nên đi đứng cẩn trọng và hạn chế đi xa vào các tháng tương xung.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.