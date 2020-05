Con gái xinh đẹp của Mỹ Linh - Anh Quân áp lực trước sự nổi tiếng của bố mẹ

Vừa cho ra mắt MV mới "Got You", ái nữ nhà Mỹ Linh – Anh Quân là Mỹ Anh đã cho thấy sự tâm huyết trong âm nhạc. Với ca khúc Electropop này, Mỹ Anh hát hoàn toàn bằng tiếng Anh mang đến cảm xúc mới lạ, so với những gì mà mọi người từng biết về cô.

Ca khúc lần này được sáng tác từ những cảm xúc mà Mỹ Anh từng trải qua. Ban đầu, đây chỉ là một dự án tốt nghiệp tại trường. Sau khi cho mọi người nghe demo, ai cũng khuyến khích Mỹ Anh phát triển thành ca khúc hoàn chỉnh. Vì vậy, cô dành tâm huyết để sản xuất sản phẩm này.

Con gái Mỹ Linh - Mỹ Anh tung MV "Got You".

Mỹ Anh cho biết: "Lên phần khung bài hát không lâu nhưng hoàn thiện lại tốn nhiều thời gian, khi tôi phải cân nhắc liệu ca khúc đã đủ tốt chưa. Vì là ca khúc đầu tay nên tôi mất đến vài tháng để đủ can đảm cho ra mắt". Ra mắt ca khúc mới, nếu có sự so sánh với người chị Anna Trương, Mỹ Anh lại cảm thấy tự hào về điều đó vì cô cũng mơ ước được làm việc tại một phòng thu lớn như chị gái.

MV là một chuỗi những mảnh ghép đầy màu sắc được kết nối đầy tính ẩn dụ. Mỹ Anh đầy tự tin khi xuất hiện xuyến suốt MV. Được biết, Mỹ Anh tự đảm nhận hết các khâu trong sản phẩm, từ sản xuất, hòa âm, chơi nhạc cụ đến thu âm, đạo diễn MV. Với cô, việc này như cách để bản thân độc lập, không quá phụ thuộc vào gia đình.

Lớn lên trong gia đình nghệ thuật nổi tiếng, Mỹ Anh cũng không giấu lo lắng về áp lực: "Hồi bé, đôi lúc tôi cảm thấy áp lực từ sự nổi tiếng của bố mẹ, chắc anh chị tôi cũng vậy. Tuy nhiên, khi bắt đầu những bước chân trong nghề, tôi nhận ra rằng chịu áp lực là một phần trong ngành âm nhạc. Đó cũng là một điều tôi đang làm quen. Bố mẹ rất ủng hộ tôi theo ngành âm nhạc. Tôi thực sự cảm thấy rất may mắn vì bố mẹ đã cho tôi cơ hội để khám phá bản thân trong âm nhạc".

Thời gian tới, Mỹ Anh không muốn bị bó buộc vào một thể loại nhạc hay phong cách nhất định nào đó. Với cô, mỗi người sẽ luôn ở trong một quá trình thay đổi để lớn lên và âm nhạc của họ cũng sẽ thay đổi cùng sự trưởng thành đó. Ngoài ra, Mỹ Anh muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc nữ.

Nguồn cảm hứng và động lực lớn nhất của cô là sự thiếu vắng của những nhà sản xuất âm nhạc nữ trong giới nhạc. Đặc biệt là những nhạc sĩ phối khí hoặc kỹ sư âm thanh nữ. Thay vì để người khác phối khí, Mỹ anh thấy việc tự sáng tác và phối khí sẽ giúp bản thân được kiểm soát nhiều hơn trong âm nhạc.