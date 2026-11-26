Ngày 21/11, Vương Phi cùng 2 con gái Đậu Tĩnh Đồng và Lý Yên thể hiện ca khúc Thiên Thần Hay Cười nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ Thiên sứ Yên Nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên 3 mẹ con cùng thu âm và phát hành ca khúc này. Khoảnh khắc Lý Yên đứng bên mẹ mang ý nghĩa đặc biệt, bởi bài hát vốn được Vương Phi sáng tác dành tặng cô từ khi còn nhỏ.

Khi mang thai Lý Yên, Vương Phi và Lý Á Bằng phát hiện con gái mắc dị tật hở hàm ếch bẩm sinh. Sau khi cô bé chào đời năm 2006, vợ chồng cặp sao nổi tiếng đã đưa con đi điều trị và thực hiện các ca phẫu thuật chỉnh sửa. Trải nghiệm của gia đình cũng khiến họ nghĩ đến những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự nhưng không đủ điều kiện chữa trị.

Tháng 11/2006, Vương Phi và Lý Á Bằng cùng thành lập Quỹ Thiên sứ Yên Nhiên, hỗ trợ trẻ em mắc dị tật hở hàm ếch được phẫu thuật miễn phí. Vương Phi sáng tác Thiên Thần Hay Cười để gửi gắm tình yêu và lời chúc dành cho con gái. Ca khúc sau đó trở thành bài hát chủ đề của quỹ, gắn với hành trình thiện nguyện kéo dài suốt 20 năm.

Mặc dù được cha mẹ yêu thương nhưng tuổi thơ của Lý Yên không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cô bé từng thích quay video, trang điểm và chia sẻ cuộc sống lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự chú ý của công chúng cũng kéo theo những bình luận ác ý về ngoại hình. Một số người lấy đôi môi và hàm răng của cô ra chế giễu, khiến một đứa trẻ phải đối mặt với áp lực dư luận từ rất sớm.

Lý Á Bằng từng bày tỏ sự xót xa trước những lời công kích nhắm vào con gái. Để bảo vệ Lý Yên, anh hạn chế việc cô xuất hiện công khai trên mạng. Trong khi đó, Vương Phi và chồng cũ luôn tìm cách giúp con hiểu rằng ngoại hình không phải thước đo giá trị của một người.

Sau nhiều lần phẫu thuật chỉnh sửa, diện mạo Lý Yên có sự thay đổi rõ rệt. Tháng 8/2026, cô xuất hiện tại lễ bế mạc trại hè của Quỹ Thiên sứ Yên Nhiên. Với chiều cao 1m75, mái tóc dài, kính gọng đen và trang phục đơn giản, cô thu hút sự chú ý dù không ăn diện cầu kỳ. Nhiều người nhận xét Lý Yên có nét giống Vương Phi thời trẻ, trong khi một số ý kiến cho rằng cô thừa hưởng đường nét khuôn mặt từ cha.

Nhưng sự trưởng thành của Lý Yên không chỉ thể hiện qua ngoại hình. Hiện cô theo học ngành thiết kế nghệ thuật tại Goldsmiths, Đại học London, đồng thời dành nhiều sự quan tâm cho hội họa và tranh minh họa. Tháng 3/2026, cô tổ chức triển lãm cá nhân mang tên Đứa Trẻ Của Ánh Sáng tại London, trưng bày 42 tác phẩm. Số tiền 180.000 bảng Anh (khoảng 6,1 tỷ đồng) thu được từ hoạt động bán tranh được cô quyên góp cho Quỹ Thiên sứ Yên Nhiên.

Từ một đứa trẻ từng nhận được sự hỗ trợ, Lý Yên giờ đã có thể góp sức giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình. Mùa hè năm nay, cô còn tham gia trại hè của quỹ với vai trò tình nguyện viên, đồng hành cùng các em trong quá trình sinh hoạt và giao lưu. Cô hiểu rằng những đứa trẻ mắc dị tật bẩm sinh không chỉ cần được điều trị mà còn cần sự thấu hiểu, động viên để lớn lên tự tin hơn.

Cuộc hôn nhân của Vương Phi và Lý Á Bằng đã kết thúc, cả 2 đều có cuộc sống riêng. Dù vậy, họ vẫn cùng dành sự quan tâm cho con gái và hoạt động thiện nguyện gắn với tên cô. Trước dịp kỷ niệm 20 năm thành lập quỹ, Lý Á Bằng còn hài hước kể rằng anh từng muốn xin tham gia màn hợp ca của 3 mẹ con, dù chỉ hát bè, nhưng bị từ chối.

Ở tuổi 20, Lý Yên không chọn nối nghiệp ca hát của mẹ hay theo con đường diễn xuất của cha. Cô tập trung vào nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng, từng bước xây dựng dấu ấn riêng. Từ cô bé cần cha mẹ bảo vệ trước những lời gièm pha, Lý Yên giờ đã có thể tự tin xuất hiện trước công chúng và dùng khả năng của mình để giúp đỡ người khác. Đó có lẽ là thay đổi đáng chú ý nhất trong hành trình trưởng thành của con gái Vương Phi và Lý Á Bằng.