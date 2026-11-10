Con gái út của Phạm Quỳnh Anh như bản sao của mẹ, mới 4 tuổi đã biết kể chuyện bằng tiếng Anh, hóa ra nhờ người này

Mới đây, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con gái út Zoey, 4 tuổi, tự tin kể lại câu chuyện "Three Little Pigs and the Wolf" bằng tiếng Anh. Dù còn nhỏ, cô bé đã thể hiện khả năng ghi nhớ tốt, diễn đạt lưu loát và nhận được nhiều lời khen ngợi từ bố.

Không chỉ gây ấn tượng với khả năng ngoại ngữ, Zoey còn bộc lộ niềm yêu thích âm nhạc khi hào hứng hát ca khúc "Dai Dai" của Shakira ngay trong lúc kể chuyện. Có thể thấy, bé Zoey được bố kèm cặp rất khéo nên đã có thể nói tiếng Anh lưu loát. Nghe giọng nói trong video có thể thấy, bố của bé phát âm tiếng Anh khá chuẩn.

Cô bé Zoey kể chuyện bằng tiếng Anh tự tin và lưu loát.

Sự tự tin, đáng yêu cùng khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo của cô bé khiến nhiều người thích thú. Nhiều người cũng nhận xét bé Zoey được xem như bản sao nhí của mẹ.

Không những nói tiếng Anh lưu loát, bé Zoey còn được bố dạy tiếng Trung vào mỗi tối và bắt đầu nhớ các từ vựng.

Trong một đoạn clip mới được Phạm Quỳnh Anh chia sẻ trước đó, bé Zoey gây chú ý với khoảnh khắc học tiếng Trung cùng bố trước giờ đi ngủ.

Vẻ đáng yêu của cô bé Zoey khi lên 4 tuổi.

Theo đó, bố cô bé sẽ đưa ra các câu nói bằng tiếng Anh, sau đó Zoey có nhiệm vụ chuyển ngữ sang tiếng Trung. Cách học thú vị này cũng phần nào cho thấy khả năng sử dụng ngoại ngữ của bố bé khi có thể giao tiếp bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Đoạn video nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người dành lời khen cho Zoey bởi sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng ghi nhớ tốt khi tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm.

Bên cạnh đó, việc Phạm Quỳnh Anh hiếm hoi chia sẻ hình ảnh bạn trai cũng thu hút sự chú ý. Vốn kín tiếng về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ thường hạn chế công khai hình ảnh người đồng hành để bảo vệ sự riêng tư cho gia đình.

Phạm Quỳnh Anh hạn chế chia sẻ hình ảnh của bố Zoey để bảo vệ sự riêng tư của gia đình.

Zoey (tên thật Tuệ Nhi) là con gái út của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, sinh ngày 18/7/2022. Cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu cùng tính cách hoạt bát, lanh lợi.

Từ nhỏ, Zoey đã được gia đình chú trọng đầu tư về giáo dục và tạo điều kiện phát triển các năng khiếu cá nhân. Cô bé được tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm, thường xuyên học tiếng Anh, tiếng Trung cùng bố và thể hiện khả năng ghi nhớ khá tốt.

Bé Zoey cùng mẹ và 2 chị gái.

Bên cạnh đó, Zoey còn bộc lộ niềm yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là ca hát và nhảy múa. Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con gái út, nhận được nhiều sự quan tâm bởi vẻ ngoài đáng yêu và những biểu hiện thông minh, tự tin ở tuổi lên 4.