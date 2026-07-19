Con gái Trà Ngọc Hằng theo mẹ đến tận sự kiện, nói một câu khiến ai nấy xúc động

Trong khuôn khổ giải Pickleball thường niên do Trà Ngọc Hằng sáng lập, quy tụ hàng trăm vận động viên, nghệ sĩ, hoa hậu và doanh nhân, khoảnh khắc được yêu thích nhất không nằm trên sân đấu. Bé Sophia, con gái của nữ Á hậu, có mặt từ sớm để đồng hành cùng mẹ. Cô bé hồn nhiên chia sẻ rằng hôm nay được nghỉ học nên đi theo ủng hộ vì "thấy mẹ vất vả", câu nói khiến nhiều người tham dự xúc động. Hình ảnh hai mẹ con tất bật chuẩn bị cho sự kiện mang đến nhiều cảm xúc ấm áp giữa không khí thi đấu rộn ràng.

Là một trong những nghệ sĩ gắn bó với Pickleball từ những ngày đầu bộ môn này phát triển tại Việt Nam, Trà Ngọc Hằng đã duy trì giải đấu qua nhiều mùa và biến sân chơi này thành sự kiện được cộng đồng người chơi mong đợi. Mùa giải năm nay ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trong đó có sự góp mặt của "thần đồng Pickleball" Quang Dương.

Tâm điểm chuyên môn của sự kiện là trận giao hữu ngay sau lễ khai mạc giữa Team Trà Ngọc Hằng gồm cô, Quang Dương và doanh nhân Giang Nguyễn với Team MC Vân Hugo gồm nữ MC, Bảo Dương và doanh nhân Samresh Kumar. Các tay vợt liên tục cống hiến những pha bóng tốc độ và nhiều tình huống phối hợp đẹp mắt. Dù chênh lệch về kinh nghiệm thi đấu, Trà Ngọc Hằng vẫn cho thấy sự tự tin khi đánh cặp cùng Quang Dương, trong khi ở phía bên kia lưới, Vân Hugo và Bảo Dương cũng ghi điểm với khán giả bằng lối chơi linh hoạt, ăn ý.

Sau trận đấu, Quang Dương dành nhiều lời khen cho công tác tổ chức: "Dù không xuất thân từ lĩnh vực tổ chức thể thao nhưng chị Trà Ngọc Hằng đã xây dựng giải đấu rất chuyên nghiệp, từ hệ thống sân bãi, trọng tài cho đến khâu vận hành. Tôi hy vọng giải đấu sẽ tiếp tục được duy trì để góp phần phát triển phong trào Pickleball tại Việt Nam".

Giải năm nay còn quy tụ nhiều nghệ sĩ chung niềm đam mê Pickleball như diễn viên Huỳnh Hồng Loan, ca sĩ Pha Lê, Tronie Ngô, Huỳnh Tú, siêu mẫu Đào Lan Phương, Thu Hằng cùng người đẹp Thu Hoài và nhiều doanh nhân, khách mời. Trong đó, Huỳnh Tú gây chú ý khi đầu tư thời gian tập luyện nghiêm túc trước giải. Nữ ca sĩ cho biết Pickleball không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn là cơ hội giao lưu với những người cùng đam mê thể thao. Ở khu vực thi đấu, Hữu Long và Huy Khánh được khán giả ví von là những "nam thần" của sân Pickleball năm nay nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách thi đấu năng động.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trà Ngọc Hằng chia sẻ: "Tôi mong muốn giải đấu sẽ trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng yêu Pickleball. Điều hạnh phúc nhất là qua từng mùa giải, ngày càng có nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và các vận động viên cùng đồng hành để lan tỏa tinh thần thể thao tích cực đến cộng đồng".

Theo cô, bên cạnh việc xây dựng một giải đấu chuyên nghiệp, cô còn muốn tạo điều kiện để các vận động viên trẻ có thêm cơ hội cọ xát, đồng thời giúp nhiều người biết đến Pickleball như một môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi. Khép lại mùa giải, Ban Tổ chức đã trao nhiều hạng mục dành cho vận động viên phong trào, nghệ sĩ và KOL. Qua nhiều mùa tổ chức, Trà Ngọc Hằng đang từng bước khẳng định dấu ấn trong vai trò người sáng lập một sân chơi thể thao quy mô, góp phần đưa bộ môn này đến gần hơn với công chúng.