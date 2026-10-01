Con gái Thiên An xinh chuẩn hot girl nhí, dân mạng góp ý 1 điều trong vlog mới

Mới đây, trên trang cá nhân, người mẫu Thiên An đã đăng tải đoạn clip ghi lại chuyến đi chơi cùng con gái 5 tuổi - bé Sol. Cô bé Sol càng lớn càng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu.

Trong đoạn vlog, cô bé vui vẻ giới thiệu về những món đồ trang trí mà em được xem. Không những thế, Sol bày tỏ rất thích chụp ảnh và có khả năng tạo dáng tự tin.

Trước đó, dù còn nhỏ tuổi, bé Sol từng làm người mẫu nhí và trình diễn tại các sàn diễn thời trang dành cho trẻ em.

Bé Sol xuất hiện nhí nhảnh đáng yêu trong clip mới.

Cô bé gây chú ý khi tự tin tập luyện và trình diễn tại các chương trình thời trang lớn. Không chỉ ghi điểm trên sàn diễn, cô bé còn được yêu mến bởi sự ngoan ngoãn, thân thiện và đáng yêu khi vui vẻ hòa đồng cùng các bạn.

Đoạn vlog mới của bé Sol ngay lập tức thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Nhiều người dùng khen cô bé ngày càng xinh xắn, đáng yêu ở tuổi lên 5. Tuy vậy, cũng có người nhắc nhở Thiên An không nên chia sẻ quá nhiều hình ảnh của con gái trong thời điểm hiện tại.

Bé Sol tự tin làm người mẫu nhí dù mới 5 tuổi.

Trái lại một số người dùng cho rằng việc Thiên An chia sẻ hình ảnh con gái là bình thường. Sau phiên tòa, ca sĩ Jack - bố của bé mong muốn được xác định quan hệ cha con và đưa tên lên giấy khai sinh của con gái, chứ không có ý định tách bé khỏi mẹ.

Bên cạnh đó, người mẫu Thiên An cũng bày tỏ quan điểm không cấm cản bố hay gia đình nhà nội thăm nom, chăm sóc bé Sol.

Bé Sol là con gái của ca sĩ Jack và người mẫu – diễn viên Thiên An, sinh năm 2021. Từ khi còn nhỏ, cô bé đã nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ vẻ ngoài đáng yêu, tính cách hoạt bát và sự tự tin.

Bé Sol trong sinh nhật tròn 5 tuổi.

Ở tuổi lên 5, Sol được mẹ cho làm quen với toán tư duy, cũng như các động nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực thời trang. Cô bé từng xuất hiện trên sàn diễn với phong thái tự nhiên, dạn dĩ, cho thấy khả năng thích nghi khá tốt trước đám đông.

Là mẹ đơn thân khi tuổi đời còn khá trẻ, Thiên An luôn cố gắng xây dựng cho con một môi trường lớn lên vừa có sự yêu thương, vừa có nguyên tắc. Cô từng chia sẻ rằng khi Sol bước vào giai đoạn bướng bỉnh, thường khóc hoặc ăn vạ để đòi hỏi điều mình muốn, cô không vội chiều theo con.

Bé Sol ngày càng xinh xắn, đáng yêu.

Thay vào đó, Thiên An giữ bình tĩnh, chờ con ổn định cảm xúc rồi mới giải thích để bé hiểu điều gì đúng, điều gì chưa phù hợp. Cách xử lý này được cô duy trì nhằm giúp Sol dần hình thành khả năng kiểm soát cảm xúc và hiểu rằng khóc lóc không phải cách để đạt được mọi mong muốn.

Bên cạnh việc đặt ra những nguyên tắc rõ ràng, Thiên An cũng chú trọng để con được tự do trải nghiệm và phát triển theo sở thích. Cô cho Sol làm quen với các hoạt động rèn luyện tư duy, đồng thời tạo điều kiện để bé thử sức với vai trò mẫu nhí. Theo hướng này, việc tham gia các chương trình thời trang không chỉ là hoạt động giải trí mà còn giúp Sol rèn sự tự tin, khả năng giao tiếp và sự dạn dĩ trước đám đông.

Có thể thấy, cách Thiên An nuôi dạy con không quá đặt nặng thành tích mà hướng đến việc giúp Sol trở thành một cô bé tự lập, tự tin và biết cư xử đúng mực, đồng thời vẫn có một tuổi thơ vui vẻ và được khám phá những điều mình yêu thích.



