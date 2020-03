Con gái “nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My khoe ảnh ngày nhỏ nhìn như con trai chẳng liên quan gì đến người mẹ mỹ nhân, ấy vậy mà càng lớn lại càng khác

Catherine Thùy My thời gian gần đây được rất nhiều cư dân mạng yêu thích bởi vẻ ngoài xinh đẹp như truyền nhân của người mẹ là "nữ hoàng ảnh lịch" một thời Diễm My. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng cũng thường xuyên đăng những bức ảnh chụp chung với mẹ và nhận được những lời khen không ngớt về nhan sắc ngày càng nở rộ.

Tuy nhiên, mới đây, Catherine lại tự mình hé lộ hình chân dung ngày còn nhỏ nhìn như con trai. Ngày ấy, cô nàng có mái tóc hoe vàng và đường nét còn chưa mềm mại. So sánh với dung mạo bây giờ, nhiều người đã phải trầm trồ khen Catherine quả là đã dậy thì quá thành công rồi.

Hồi nhỏ có phải trông Thùy My như con trai không?

Cô nàng có mái tóc vàng hoe khác lạ thật sự đó.

Nhìn qua tấm ảnh thì có thể thấy là ngày nhỏ Thùy My có vẻ giống bố nhiều hơn là giống mẹ. Tuy nhiên càng lớn lên thì cô nàng lại càng bộc lộ nhiều hơn nét đẹp được thừa hưởng từ nghệ sĩ Diễm My. Không những vậy, Thùy My còn "Tây" hơn hẳn với chiều cao vượt trội và phong thái chuẩn rich kid nữa chứ.