Chỉ nhờ tấm hình chụp bởi chị gái, ái nữ thứ hai nhà nghệ sĩ Diễm My đã chứng minh được vẻ đẹp hậu duệ của "nữ hoàng ảnh lịch"

Nữ nghệ sĩ Diễm My, "nữ hoàng ảnh lịch" một thời luôn khiến người hâm mộ phải ước ao với một gia đình hạnh phúc viên mãn bên chồng doanh nhân và hai cô con gái xinh đẹp. Nếu như con gái lớn Thùy My gần như di truyền 100% nét đẹp từ mẹ thì cô nàng thứ hai là Quế My lại hơi khác một chút khi sở hữu vẻ hiện đại và cá tính hơn.

Gia đình đẹp như tranh vẽ của "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My.

Hai cô con gái Thùy My (trái) và Quế My (phải) đều rất xinh đẹp.

Mới đây nhất, Thùy My có đăng tải bức ảnh chụp em gái cùng dòng trạng thái: "Tôi yêu em gái, con bé lớn nhanh quá". Trong ảnh, Quế My diện một bộ đồ khá nghiêm túc lịch sự và tạo dáng lạnh lùng. Tuy vậy, thần thái của cô nàng thì không chê vào đâu được.

Có thể thấy, Quế My cực kỳ có tố chất diễn viên khi từ cách tạo dáng cho đến ánh mắt đều rất cuốn hút. Nhiều người đã dự đoán, nếu như chị gái đã chọn ngành học khác và định cư ở Mỹ thì rất có thể, cô bé này sẽ theo mẹ về Việt Nam và tiếp tục con đường nghệ thuật hay chăng? Nếu như vậy thật thì đúng là sẽ tốt biết bao.

Được đăng trên trang cá nhân của chị gái, Quế My khiến ai nấy trầm trồ vì quá phong cách.

Trước đó, Quế My trong mỗi lần xuất hiện cũng đều gây ấn tượng không thua kém chị gái ruột của mình. Cô nàng ngoài khuôn mặt rất xinh thì còn sở hữu làn da nâu bánh mật cùng vóc dáng cực kỳ nuột nà, quyến rũ.