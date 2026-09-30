Con gái Ngô Thanh Vân hút gần 2 triệu view với trải nghiệm ngắm mưa ở Na Uy

Gần đây, Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt video ghi lại hành trình về quê ngoại ở Na Uy.

Đả nữ màn ảnh một thời chuẩn bị một chiếc vali lớn đựng toàn bộ đồ đạc cho bé Gạo trong 2 tuần, cùng với đó là thêm 5 vali ký gửi khác theo tiết lộ hài hước từ ông xã Huy Trần.

Tại Na Uy, vợ chồng nữ diễn viên đưa con đi ngắm cảnh đẹp, không những thế, Ngô Thanh Vân còn cho con trải nghiệm ngắm mưa ở trời Âu.

Sao phim "Cô Ba Sài Gòn" gợi nhớ ký ức tắm mưa khi còn nhỏ. Cô cho con gái mặc áo mưa và đi giày chống nước trước khi cho bé ra ngoài trời mưa và có cảm nhận riêng.

Bé Gạo với biểu cảm dễ thương trong lần đầu ngắm mưa.

Ngô Thanh Vân viết: "Hồi nhỏ, mẹ đã từng rất mê tắm mưa và nó đã trở thành ký ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất. Giờ nhìn con lần đầu tiên ngắm mưa dưới đôi bàn chân nhỏ xíu. Thấy cưng hết sức!"

Đoạn video của Ngô Thanh Vân nhanh chóng hút 1,9 triệu view chỉ sau chưa đầy 1 ngày đăng tải. Phía dưới video, nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú trước biểu cảm ngây thơ của bé Gạo khi lần đầu được ngắm mưa. Một số người khác thắc mắc vì sao Ngô Thanh Vân đưa con đi chơi nhiều nơi mà con không ốm, không ngã.

Bé Gạo trong chuyến đi đầu tiên về quê ngoại ở Na Uy.

Tuy vậy, nữ diễn viên tiết lộ, bé Gạo cũng như bao em bé khác, cũng "té bầm chân tay" và cũng hay ốm như mọi em bé khác.

Được biết, gần hai tuần ở Na Uy là một hành trình thật đặc biệt của cả gia đình Ngô Thanh Vân. Những ngày đầu, vợ chồng nữ diễn viên “du lịch bụi” bằng xe nhà di động, cùng nhau đi từ Oslo, băng qua những vùng núi rồi men theo miền Tây Na Uy.

Với Gạo, đây cũng là lần đầu tiên con được làm quen với cái lạnh, với một không gian sống hoàn toàn khác và được tận mắt nhìn thấy hồ, sông, suối, thác nước, biển, núi cùng những cánh rừng thông rộng lớn.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân “du lịch bụi” bằng xe nhà di động, cùng nhau đi từ Oslo, băng qua những vùng núi rồi men theo miền Tây Na Uy.

Suốt hành trình, mọi sinh hoạt của gia đình đều gói gọn trên chiếc xe nhỏ. Ba Huy lo lái xe rong ruổi qua từng cung đường, mẹ Vân lo cho con ăn uống, đọc sách và chơi cùng con. Có những ngày thời tiết lạnh, Gạo ngủ rất nhiều; những lúc ba mẹ bận, con lại tự chơi với những món đồ nhỏ của mình, tò mò khám phá mọi thứ xung quanh.

Nhìn em bé một tuổi ngồi ngoan trên xe tưởng như mọi thứ thật nhẹ nhàng, nhưng phía sau đó là cả một kế hoạch dài của ba mẹ. Điều hạnh phúc nhất có lẽ là được nhìn con lớn lên qua từng trải nghiệm nhỏ: từ những ngày mưa, ngày nắng, những chiếc cầu vồng bất chợt cho đến cảm giác lạnh trên má.

Với một em bé một tuổi, thế giới này vẫn còn thật rộng lớn và mới mẻ. Và ba mẹ thật may mắn khi được cùng con khám phá những điều đầu tiên ấy.



