Con gái Mỹ Linh khoe khoảnh khắc đáng yêu bên cạnh chị gái cùng cha khác mẹ

Trên trang cá nhân mới đây, Mỹ Anh - con gái Mỹ Linh có chia sẻ gây chú ý liên quan tới chị gái Anna Trương.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Mỹ Anh đăng hình ảnh chị gái Anna Trương kèm lời nhắn chúc mừng sinh nhật: "Happy birthday to my beautiful sister, I love you, I love you" (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người chị gái xinh đẹp của em, em yêu chị, em yêu chị).

Mỹ Anh gửi lời chúc mừng sinh nhật chị gái.

Không chỉ chia sẻ lời chúc mừng sinh nhật chị gái, Mỹ Anh còn chia sẻ hình ảnh quá khứ và hiện tại của hai chị em. Trong ảnh, Anna Trương nở nụ cười thật tươi ôm chặt em gái Mỹ Anh. Về phần Mỹ Anh, cô nàng lại có biểu cảm hài hước.

Nhìn qua cũng đủ biết, tình cảm giữa hai chị em Mỹ Anh và Anna Trương vô cùng thân thiết. Mỹ Anh trong mắt chị gái cùng cha khác mẹ là Anna Trương vô cùng đặc biệt.

Trong một bài phỏng vấn, Anna Trương từng chia sẻ rằng, Mỹ Anh nhiều lúc đanh đá, nhưng rất ngoan và tình cảm. Anna Trương nói thêm rằng, Mỹ Anh hay vẽ tranh cho bố mẹ rồi viết những lá thư rất tình cảm gửi cho mọi người nữa. "Chẳng hạn trong ngày Noel, em ấy treo 5 bức thư lên cây thông cho mọi người đọc. Yêu lắm", Anna Trương nói.