Con gái Mạnh Trường chụp ảnh kỷ yếu xinh như Hoa hậu, 17 tuổi cao gần bằng bố

Mới đây, bà xã diễn viên Mạnh Trường chia sẻ loạt hình ảnh cả gia đình cùng đến trường, cổ vũ con gái lớn Phương Linh (biệt danh Chíp) trong buổi chụp ảnh kỷ yếu. Kèm theo những khoảnh khắc đáng yêu, Phương Phạm viết: "Cuối tuần cả nhà đi chụp ảnh kỷ yếu với chị cả Chip iu iu". Trong ảnh, vợ chồng Mạnh Trường và hai con trai đều có mặt để lưu lại dấu mốc đáng nhớ của cô con gái đầu lòng.

Nhân vật chính của loạt hình không ai khác là Phương Linh trong tà áo dài trắng. Ái nữ nhà Mạnh Trường cầm bó hoa lớn được gói bằng giấy hồng, để tóc dài buông tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng. Không còn là cô bé nhỏ nhắn, điệu đà từng xuất hiện trên truyền hình, Chíp hiện đã ra dáng thiếu nữ với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và thần thái dịu dàng.

Phương Linh diện áo dài trắng, đẹp trong trẻo trong ngày chụp kỷ yếu

Đặc biệt, khoảnh khắc Phương Linh đứng cạnh bố Mạnh Trường cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nam diễn viên diện trang phục thể thao năng động, khoác vai con gái và nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn hai bố con đứng cạnh nhau, nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự trưởng thành của Chíp. Cô bé từng nũng nịu bố trong Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? ngày nào giờ đã cao lớn, sở hữu vóc dáng nổi bật.

Trước đó, Phương Linh được tiết lộ đã cao gần 1m67. Tuy nhiên trong hình ảnh mới nhất, có thể thấy chiều cao của ái nữ nhà Mạnh Trường đã tăng đáng kể, và khi đứng cạnh bố cao 1m82 thì cũng không quá chênh lệch.

Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của con gái Mạnh Trường. Không ít người nhận xét Phương Linh càng lớn càng xinh, có gương mặt ngọt ngào, thanh thoát và thừa hưởng nhiều đường nét từ bố mẹ. Một số bình luận còn ví cô nàng có visual không thua kém Hoa hậu, đặc biệt khi diện áo dài trắng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo.

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh xắn, Phương Linh còn có chiều cao ấn tượng

Phương Linh sinh năm 2009, được đông đảo khán giả biết đến từ khi cùng bố tham gia chương trình Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? mùa thứ hai vào năm 2015. Khi ấy, Chíp mới khoảng 6 tuổi, gây ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu, tính cách điệu đà, đôi lúc nhõng nhẽo và hay mít ướt. Sau hơn một thập kỷ, cô bé ngày nào đã trở thành thiếu nữ 17 tuổi, có nhiều thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Chíp còn được bố mẹ tạo điều kiện phát triển những sở thích cá nhân. Mạnh Trường từng chia sẻ con gái có năng khiếu nghệ thuật, thích vẽ tranh, nhảy múa và học đàn piano. Nam diễn viên từng đăng tải hình ảnh Phương Linh bên những bức tranh tự vẽ cũng như khoảnh khắc cô bé ngồi chơi đàn. Tuy nhiên, vợ chồng anh không đặt áp lực hay định hướng con nhất định phải theo nghiệp diễn xuất của bố. Gia đình chỉ khuyến khích con tham gia các hoạt động ngoại khóa, học thêm những kỹ năng phù hợp để tự tin và có đời sống tinh thần phong phú.

Phương Linh hiện đang học lớp 12

Vẻ đẹp nhẹ nhàng của ái nữ nhà Mạnh Trường

Cô nàng có khiếu hội hoạ, song song đó còn học đàn piano

Vợ chồng Mạnh Trường không quá mức áp đặt con gái phải theo nghệ thuật, thay vào đó là ưu tiên để Phương Linh phát triển bản thân một cách tự nhiên

Ảnh: FBNV