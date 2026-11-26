Nhân dịp ngày lễ Văn hóa Việt Nam 24/11, Hoa hậu H'Hen Niê đã đi dạo và uống cà phê cùng gia đình. Người đẹp 9X khoe những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của con gái yêu. Trong đó, dân mạng trầm trồ vì cô bé Harley giống bố cả ở biểu cảm.

Tuy vậy, cũng có người nhận xét bé Harley giống mẹ ở giống mũi cao, gương mặt hài hòa. Bé Harley được dự đoán sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai khi thừa hưởng trọn vẹn của nét đẹp của bố và mẹ.

Con gái H'Hen Niê được khen "giống bố cả biểu cảm".

Con gái đầu lòng của Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, bé Harley (tên thật Niê Nguyễn Mộc Đan), đang nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng nhờ ngoại hình đáng yêu cùng vóc dáng nổi bật ngay từ khi còn nhỏ.

Đặc biệt, nhóc tỳ được nhiều người nhận xét thừa hưởng đôi chân dài nổi bật từ mẹ, hứa hẹn sở hữu chiều cao ấn tượng khi trưởng thành. Bé Harley chào đời ngày 20/9/2025, là trái ngọt trong cuộc hôn nhân của H'Hen Niê và ông xã Tuấn Khôi. Ngay từ những lần đầu được bố mẹ chia sẻ hình ảnh, cô bé đã khiến khán giả thích thú bởi vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu.

Con gái H'Hen Niê thừa hưởng sống mũi cao từ mẹ.

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng đặc biệt chú ý chính là tốc độ phát triển chiều cao của nhóc tỳ. Theo những thông tin được gia đình chia sẻ, khi mới 3 tháng tuổi, bé đã đạt chiều cao khoảng 63 cm. Đến khi tròn 1 tuổi, con gái H'Hen Niê được tiết lộ cao khoảng 80 cm, con số khiến nhiều người bất ngờ và liên tục để lại bình luận khen ngợi.

Bên cạnh chiều cao nổi bật, diện mạo của bé Harley cũng thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận. Nhiều khán giả nhận xét cô bé có những đường nét trên gương mặt giống bố Tuấn Khôi, trong khi đôi chân dài và vóc dáng thanh thoát lại được cho là thừa hưởng từ mẹ H'Hen Niê.

Con gái H'Hen Niê sở hữu đôi chân dài giống mẹ.

Một chi tiết đặc biệt khác về con gái H'Hen Niê là việc bé mang họ mẹ theo truyền thống mẫu hệ của người Ê Đê. Đây cũng là nét văn hóa được nàng hậu trân trọng và gìn giữ trong gia đình nhỏ của mình.

Tên thật Niê Nguyễn Mộc Đan của bé vì thế nhận được sự quan tâm từ công chúng, bởi không chỉ mang ý nghĩa riêng mà còn thể hiện sự gắn bó với nguồn cội và bản sắc dân tộc của H'Hen Niê.

Dù còn nhỏ tuổi, Harley đã trở thành một trong những nhóc tỳ được quan tâm trên mạng xã hội. Qua những hình ảnh đời thường được bố mẹ chia sẻ, có thể thấy vợ chồng H'Hen Niê khá thoải mái trong việc ghi lại và lưu giữ những khoảnh khắc trưởng thành của con gái.