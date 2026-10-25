Con gái Hoa hậu H'Hen Niê được ba cõng đi leo núi, nàng hậu tiết lộ kinh nghiệm đưa con đi chơi xa

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê cùng ông xã Tuấn Khôi, con gái Harley hơn 1 tuổi và bố mẹ ruột có chuyến du lịch tại Cộng hòa Séc.

Hành trình mang ý nghĩa đặc biệt với nàng hậu bởi cô đã thực hiện được ước mơ đưa bố mẹ sang châu Âu, tận mắt chiêm ngưỡng những nhà thờ cổ kính và công trình kiến trúc nổi tiếng.

Trong chuyến đi, cả gia đình cùng khám phá cảnh sắc địa phương, tham quan những lâu đài và tận hưởng không khí mùa thu với sắc lá vàng lãng mạn.

Chồng Hoa hậu H'Hen Niê cõng con gái leo núi tại Công viên địa chất Adršpach.

Sáng 24/10, Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ đoạn video ghi lại hành trình trải nghiệm leo núi tại Công viên địa chất Adršpach và khám phá mê cung đá.

Người đẹp cho biết chồng cô đã dùng chiếc ba lô thay cho chiếc địu để cõng con gái đi leo núi dễ dàng hơn. Đây cũng là kinh nghiệm cô muốn chia sẻ cho các phụ huynh khi đưa con nhỏ đi leo núi. Người đẹp cảm thấy vui vì con gái rất ngoan và hợp tác.

H'Hen Niê chia sẻ: "Cả gia đình cùng đi trải nghiệm leo núi tại Công viên địa chất Adršpach. Chiếc balo của ba Khôi bữa nay phát huy công dụng tối đa luôn cả nhà ạ. Em Harley rất là biết cách hợp tác, nguyên quãng đường đi em ngắm cảnh, vừa đi đến điểm kết thúc là em ngủ liền".

Gia đình Hoa hậu H'Hen Niê trong chuyến đi đến Cộng hòa Séc.

Từ giữa tháng 10/2026, Hoa hậu H'Hen Niê cùng ông xã Tuấn Khôi, con gái Harley hơn 1 tuổi và bố mẹ ruột bắt đầu chuyến du lịch châu Âu, với điểm đến là Cộng hòa Séc.

Gia đình khởi hành từ Việt Nam, quá cảnh tại Đài Loan trước khi đến thủ đô Praha, sau đó tiếp tục khám phá thị trấn Náchod và lâu đài Kuks. Chuyến đi có ý nghĩa đặc biệt với H'Hen Niê bởi cô mong muốn đưa bố mẹ sang châu Âu để ngắm nhìn những công trình kiến trúc cổ kính và tận hưởng cảnh sắc mùa thu.

Những hình ảnh gia đình cùng tham quan, vui chơi tại Séc thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là khoảnh khắc bé Harley cười tươi bên người thân.

Đồng hành cùng gia đình, bé Harley cũng có những trải nghiệm đầu đời đáng nhớ khi lần đầu đến châu Âu. Theo chia sẻ của nàng hậu, cô bé khá ngoan ngoãn trong chuyến bay dài, thích thú ngắm cảnh và được ông ngoại cõng đi dạo giữa tiết trời se lạnh.

Những hình ảnh gia đình cùng tham quan, vui chơi tại Séc thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là khoảnh khắc bé Harley cười tươi bên người thân. H'Hen Niê cũng cho biết từng ngỏ lời mời bố mẹ chồng tham gia chuyến đi nhưng ông bà không thể sắp xếp thời gian.

Với nàng hậu, hành trình lần này không chỉ là dịp để cả gia đình nghỉ ngơi, khám phá vùng đất mới mà còn là cơ hội quý giá để nhiều thế hệ cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp.