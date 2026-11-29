Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã đăng đoạn video mới, tiếp tục hành trình ôn luyện với mục tiêu giúp con gái sớm trở thành "sinh viên Đại học Harvard".

Trong đoạn clip này, bé Titi được mẹ yêu cầu viết số từ 1-10. Tuy vậy, ái nữ nhà Hoa hậu Việt Nam 2016 đã viết "một bộ số mới" chưa từng được công bố khiến dân tình cười như nắc nẻ.

Chính Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng phải thốt lên câu bông đùa: "Thần đồng toán học đang nghiên cứu bộ số mới".

Bé Titi - con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang nghiên cứu bộ số mới.

Xem đoạn video của nàng hậu, nhiều cư dân mạng xuýt xoa trước khoảnh khắc ngộ nghĩnh của bé Titi và đã trêu đùa cô bé:

"Harvard ơi chạy ngay đi", một người viết.

"Mẹ Linh nên thưởng cho em 5 tiết toán nữa", một người khác bình luận.

Thời gian gần đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi liên tục chia sẻ loạt clip đồng hành cùng con gái Tuệ An (tên thân mật là Titi, 3 tuổi) học toán tại nhà.

Trong các video được đăng tải, nhóc tỳ tỏ ra khá nhanh nhẹn, hào hứng khi làm quen với những con số, tập đếm, nhận biết mặt số, thực hiện các phép cộng trừ đơn giản và luyện viết số.

Bé Titi gây sốt với những đoạn clip học toán.

Dù còn nhỏ tuổi, Titi đã có thể ghi nhớ và thực hiện một số bài tập theo hướng dẫn của mẹ. Tuy nhiên, cô bé đôi lúc cũng khiến khán giả bật cười với những tình huống ngộ nghĩnh, điển hình là màn viết ngược số 9.

Đáng chú ý, không chỉ chăm chú nghe mẹ hướng dẫn, Titi còn có những khoảnh khắc tự tin đổi vai thành "cô giáo nhỏ", chủ động nhắc nhở và hướng dẫn mẹ cùng học bài. Sự lanh lợi, biểu cảm đáng yêu cùng những màn tương tác tự nhiên giữa hai mẹ con khiến loạt clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Cô bé Titi đáng yêu, lém lỉnh đang là tâm điểm mạng xã hội.

Có video thu hút khoảng 1,6 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải, đi kèm hàng loạt bình luận thích thú. Nhiều khán giả hài hước nhận xét cô bé có tố chất học toán từ sớm, thậm chí ví von Titi chuẩn bị trở thành "sinh viên Harvard".

Chia sẻ về việc học của con gái tại một sự kiện gần đây, Đỗ Mỹ Linh tiết lộ Titi đã bước sang một "level mới" trong hành trình làm quen với môn toán. Nàng hậu cũng cho biết cô không đặt nặng thành tích hay tạo áp lực cho con mà ưu tiên phương pháp vừa học vừa chơi, kết hợp trò chuyện và khuyến khích để bé cảm thấy hứng thú.

Tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh với chồng Chủ tịch Vietravel Airlines.

Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, có thể thấy Đỗ Mỹ Linh dành nhiều thời gian đồng hành cùng con trong các hoạt động thường ngày, đồng thời khéo léo biến việc học thành khoảng thời gian vui vẻ của hai mẹ con.



