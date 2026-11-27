Sau khi bố mẹ ly hôn vào cuối năm 2023, bé Cát Cát - con gái của diễn viên Huy Khánh và cựu người mẫu Mạc Anh Thư - theo mẹ sang Phần Lan sinh sống và học tập từ đầu năm 2024.

Hiện tại, Cát Cát có cuộc sống khá kín tiếng, tập trung vào việc học tập và tận hưởng tuổi thơ bên mẹ nơi xứ người. Mạc Anh Thư cũng dành nhiều tâm huyết đồng hành cùng con, vừa chăm sóc, nuôi dạy con gái, vừa nỗ lực học tập, làm việc và phát triển bản thân tại Phần Lan.

Mới đây, cựu người mẫu Mạc Anh Thư thu hút sự chú ý khi chia sẻ một video ghi lại cuộc sống thường ngày của 2 mẹ con ở Phần Lan. Cô bé Cát Cát 14 tuổi gây chú ý với diện mạo xinh đẹp, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố.

Con gái Huy Khánh thay đổi cách sống sau thời gian sang Phần Lan sống cùng mẹ.

Không những thế, từ khi theo mẹ sang Phần Lan sinh sống, bé Cát Cát dần thích nghi với môi trường và nhịp sống mới. Theo chia sẻ của Mạc Anh Thư, thời gian đầu nơi xứ người, cô bé khá tiết kiệm và luôn nhắc mẹ chỉ nên mua những món đồ có giá dưới 5 euro (141.000 ngàn đồng), nếu đắt hơn thì cần suy nghĩ thật kỹ.

Tuy nhiên, sau một thời gian, Cát Cát đã cởi mở hơn với cách chi tiêu và mức giá sinh hoạt tại đây. Khi thấy mẹ mua hai miếng thịt với giá 20 euro (565.000 đồng), cô bé còn hồn nhiên nhận xét là rẻ và hài hước nhắn nhủ mẹ "hãy tập sống giàu sang để sau này khi hai mẹ con khá giả sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ".

Con gái Huy Khánh thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố.

Câu chuyện đáng yêu này phần nào cho thấy sự trưởng thành, lạc quan và khả năng thích nghi của Cát Cát trong cuộc sống mới. Bên cạnh những chia sẻ về tính cách, ngoại hình ngày càng lớn phổng phao của cô bé cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít khán giả nhận xét Cát Cát càng lớn càng có nhiều nét giống bố Huy Khánh.

Nhan sắc nổi bật của Cát Cát ở tuổi 14.

Sau khi ly hôn diễn viên Huy Khánh, Mạc Anh Thư lựa chọn đưa con gái Cát Cát sang Phần Lan sinh sống và bắt đầu hành trình làm lại cuộc sống nơi xứ người. Rời xa showbiz Việt, cựu người mẫu tập trung chăm sóc con, đồng thời nỗ lực học tập, làm việc và xây dựng cuộc sống tự lập tại thành phố Turku.

Cô bé hiện đang sống với mẹ ở Phần Lan.

Những ngày đầu ở nước ngoài không tránh khỏi khó khăn khi hai mẹ con phải thích nghi với thời tiết khắc nghiệt, rào cản ngôn ngữ, cuộc sống thiếu thốn và áp lực tài chính. Tuy nhiên, thay vì chỉ quanh quẩn với vai trò người mẹ, Mạc Anh Thư còn quyết định theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Khoa học Ứng dụng Turku và tốt nghiệp cử nhân vào tháng 6/2026 ở tuổi 40.

Bên cạnh việc học, cô vẫn duy trì kinh doanh trực tuyến để trang trải chi phí sinh hoạt và nuôi con. Sau những biến cố trong hôn nhân, Mạc Anh Thư dường như chọn cho mình một nhịp sống bình lặng, kín tiếng nhưng không ngừng nỗ lực, dành phần lớn thời gian để đồng hành cùng con gái và hoàn thiện bản thân, mở ra một chặng đường mới đầy thử thách nhưng cũng nhiều cơ hội.



