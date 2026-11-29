Mới đây, Nhật Kim Anh thu hút sự chú ý khi có những chia sẻ về ngoại hình của con gái Julia, đặc biệt là những đường nét lai Tây nổi bật của cô bé.

Nữ ca sĩ tiết lộ ái nữ sở hữu làn da trắng, mái tóc xoăn tự nhiên cùng đôi mắt xanh trong veo, mang vẻ đẹp pha trộn giữa hai dòng máu Á - Âu.

Bé Julia- con gái ca sĩ Nhật Kim Anh là con lai 3 dòng máu Việt Nam, Italy và Brazil.

Theo Nhật Kim Anh, những nét ngoại hình đặc biệt này được thừa hưởng từ bố của bé – một người mang quốc tịch Italy, lai Brazil. Nữ diễn viên cho biết khi mới chào đời, Julia trông giống hệt một em bé ngoại quốc với những đường nét phương Tây rõ nét.

Tuy nhiên, càng lớn, cô bé lại càng bộc lộ nhiều nét giống mẹ hơn. Nhật Kim Anh không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắc đến con gái, gọi Julia là cô bé xinh xắn như búp bê mà cô luôn ao ước có được.

Nhật Kim Anh cho biết ngày bé Julia rất giống người nước ngoài nhưng càng lớn lên càng giống mẹ.

Bé Julia chào đời vào tháng 1/2025 nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), sau khi Nhật Kim Anh thực hiện chuyển phôi tại Thái Lan vào năm 2024. Sự xuất hiện của con gái là niềm vui lớn đối với nữ diễn viên, nhất là khi cô đã trải qua hành trình nhiều nỗ lực để có thêm thành viên mới trong gia đình.

Hành trình nuôi dạy con gái Julia của Nhật Kim Anh nhận được nhiều sự quan tâm bởi sự tận tụy, chu đáo và tình yêu thương mà nữ diễn viên dành cho ái nữ.

Vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của bé Julia.

Dù lịch trình công việc khá bận rộn với các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Nhật Kim Anh luôn cố gắng sắp xếp để không bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng trong quá trình trưởng thành của con.

Khi Julia bắt đầu đi học mầm non, nữ diễn viên tranh thủ giải quyết công việc trong thời gian bé ở trường, dành phần lớn thời gian còn lại để ở bên, vui chơi và chăm sóc ái nữ.

Không chỉ chú trọng việc chăm sóc thể chất, Nhật Kim Anh còn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm để con gái lớn lên trong môi trường gia đình ấm áp. Bé gái Julia được gia đình chồng cũ của Nhật Kim Anh rất yêu mến.

Bé Julia được anh Bửu Long rất yêu thương.

Đặc biệt, Nhật Kim Anh cũng rất chú trọng vun đắp tình cảm giữa Julia và anh trai cùng mẹ khác cha là bé Tin (Bửu Long). Cô thường xuyên trò chuyện, khuyến khích Tin yêu thương, quan tâm và bảo vệ em gái.

Mỗi lần hai anh em có dịp gặp nhau, nữ diễn viên đều cố gắng dành thời gian để các con vui chơi, gần gũi. Cô còn khéo léo tạo sự gắn kết bằng cách nhờ Tin đọc sách cho em nghe, đồng thời thường xuyên nói với con trai rằng Julia sẽ luôn tự hào khi có một người anh giỏi giang, tình cảm. Nhờ sự động viên của mẹ và gia đình, Tin dần đón nhận vai trò anh hai, ngày càng quấn quýt và yêu thương em gái.

3 mẹ con Nhật Kim Anh trong chuyến du lịch gần đây.

Về kế hoạch tương lai, Nhật Kim Anh từng mong muốn có thêm con và vẫn lưu trữ phôi ở nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc về sức khỏe, cô quyết định dừng kế hoạch sinh nở để tập trung nuôi dạy hai con, đồng thời tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Nữ diễn viên cho biết bản thân không quá áp lực về kinh tế nhờ nguồn thu nhập từ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, luôn lựa chọn cách nuôi con phù hợp với điều kiện của mình. Với cô, điều quan trọng nhất lúc này là các con được khỏe mạnh, lớn lên trong tình yêu thương và luôn cảm nhận được sự hiện diện, đồng hành của mẹ.