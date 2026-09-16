Con gái Cindy Lư mới 8 tuổi đã nhận được chứng chỉ này, lại đạt đến cấp 5: Xịn thực sự!

Cindy Lư có 2 con gái, chị lớn - bé Gà (sinh năm 2017) tên là Nguyễn Lư Võ Vy Lâm, còn cô em - bé Cún (sinh năm 2018) tên là Nguyễn Lư Võ Vy Lam.

Mới đây, Cindy Lư khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ thành tích học tập mới của hai con. Trên trang cá nhân, bà mẹ trẻ đăng tải hình ảnh hai bé cùng nhận chứng chỉ PEIC, kèm lời nhắn đầy tự hào: "Nay nhận được chứng chỉ PEIC của 2 em bé, mỗi bạn gửi cho ba với mámi 5 sao vui vẻ, ba mẹ cảm ơn sự cố gắng của 2 bạn rất là nhiều. May mắn nhất trên đời của mámi".

Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng cho thấy niềm vui của Cindy Lư trước sự cố gắng của các con. Không chỉ khoe thành tích, cô còn dành lời cảm ơn đến hai cô bé vì đã chăm chỉ học tập và mang đến cho bố mẹ một niềm vui đặc biệt.

Ảnh: FBNV

Trước đó, Cindy Lư cũng từng chia sẻ những hình ảnh liên quan đến kết quả học tập của các con. Trong một lần đăng tải bảng điểm, cô vui vẻ cho biết con đạt điểm cao ở nhiều môn, trong đó các môn tiếng Việt và tiếng Anh đều đạt điểm 9-10, những môn học khác cũng có kết quả tốt. Những lời nhận xét tích cực từ giáo viên càng khiến bà mẹ thêm vui và tự hào.

Được biết, hai bé Gà và Cún từ nhỏ đã được theo học tại những môi trường giáo dục tư thục. Đây là lựa chọn của gia đình nhằm tạo điều kiện để các con được học tập, phát triển kỹ năng và tiếp xúc với môi trường giáo dục phù hợp.

Chứng chỉ PEIC là gì?

PEIC là viết tắt của Pearson English International Certificate, một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế do Pearson Edexcel phát triển và quản lý. Trước đây, chứng chỉ này được biết đến với tên gọi PTE General. Bài thi đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết, được thiết kế theo các cấp độ tương ứng với Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, viết tắt là CEFR.

PEIC gồm 6 cấp độ, từ A1 đến C2, tương ứng với các bậc trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Theo bảng quy đổi được chia sẻ, Level A1 tương ứng Bậc 1, Level 1 tương ứng Bậc 2, Level 2 tương ứng Bậc 3, Level 3 tương ứng Bậc 4, Level 4 tương ứng Bậc 5 và Level 5 tương ứng Bậc 6.

Tùy theo cấp độ đăng ký, thí sinh sẽ làm bài thi có độ khó phù hợp với trình độ của mình. Các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết đều được đánh giá, qua đó giúp người học có thêm một căn cứ để nhìn nhận năng lực tiếng Anh hiện tại.

Tại Việt Nam, PEIC cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trong một số quy định liên quan đến đánh giá năng lực ngoại ngữ. Theo Quyết định số 93/QĐ-BGDĐT ngày 5/1/2024, các cấp độ của chứng chỉ Pearson English International Certificate được công nhận tương đương với các bậc trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Tuy nhiên, việc sử dụng chứng chỉ trong tuyển sinh, đào tạo hoặc xét công nhận tốt nghiệp còn phụ thuộc vào cấp độ, mức điểm, thời hạn hiệu lực và quy định cụ thể ở từng thời điểm.

Bên cạnh đó, đề thi PEIC được xây dựng dựa trên những tình huống sử dụng ngôn ngữ thực tế, gần gũi với người học tiếng Anh và sử dụng các dạng câu hỏi quen thuộc, dễ dàng tiếp cận với người dự thi. Bài thi PEIC cũng có cấu trúc nhất quán giữa 6 cấp độ, điều này giúp người học làm quen với các dạng bài tập và xây dựng sự tự tin khi sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên, mang lại một trải nghiệm tích cực và khích lệ cho người dự thi trên con đường làm chủ ngôn ngữ.

Với trẻ nhỏ, việc tham gia các kỳ thi tiếng Anh quốc tế không chỉ nhằm lấy chứng chỉ. Quá trình học và thi còn có thể giúp các em làm quen với việc sử dụng tiếng Anh một cách có hệ thống, rèn luyện cả 4 kỹ năng và hình thành thói quen học tập nghiêm túc. Thành tích của hai bé Gà và Cún vì thế được nhiều người xem là kết quả đáng khích lệ sau thời gian học tập và cố gắng.